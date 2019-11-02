Таможни стран ШОС подписали меморандум об интеграции национальных транзитных систем
ТАШКЕНТ, 2 ноя /ПРАЙМ/. Таможенные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе заседания Совета глав правительств объединения подписали меморандум о взаимной интеграции национальных транзитных систем, передает корреспондент РИА Новости.
Предполагается, что подписание этого документа позволит ускорить и упростить порядок совершения таможенных операций, создать условия для внедрения безбумажных технологий.
Меморандум также поможет унифицировать принципы функционирования национальных информационных систем.
В ходе заседания также был подписан подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Документ предполагает обмен информацией между ШОС и ФАО, а также проведения совместных семинаров, круглых столов и так далее.
https://1prime.ru/News/20191102/830495545.html