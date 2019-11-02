Медведев пригласил представителей ШОС в Москву на круглый стол по расчетам в нацвалютах
ТАШКЕНТ, 2 ноя /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в РФ обсудить вопросы перехода на расчеты в национальных валютах.
"Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры", — заявил Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.
Он упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамах ШОС.
"Это хорошая инициатива, ее нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских экспертов Шанхайской организации принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов", — подчеркнул российский премьер.
https://1prime.ru/News/20191102/830495567.html