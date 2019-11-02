ТАШКЕНТ, 2 ноя — ПРАЙМ. Развитие расчетов в национальных валютах внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет важной задачей межбанковского объединения (МБО) ШОС, председательство в котором принял российский ВЭБ.РФ, заявил в ходе заседания совета глав правительств ШОС глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Важной работой станет расширение практики расчетов в национальных валютах… при осуществлении торговых и финансовых организаций",- сказал он.

Среди задач он также озвучил объединение институтов развития ШОС для поиска инновационного решения для развития устойчивого городов, а также объединения для роста стран ШОС за счет финансирования качественной инфраструктуры и выразил готовность работать с партнерами для поиска вариантов взаимодействия.

Важной задачей Шувалов считает продолжение работы по вовлечению новых участников в МБО ШОС и развитие взаимодействия с финансовыми организациями стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

"ВЭБ.РФ видит возможности для более активного сотрудничества организаций развития, представленных в МБО ШОС, также по линии многосторонних финансовых институтов, таких как Евразийского банка развития, Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций", — добавил Шувалов.

Он пригласил своих коллег посетить мероприятие МБО ШОС, который состоится в "нулевой" день инвестиционного форума в Сочи.