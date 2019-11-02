Российские компании построят в Нигерии цементный завод мощностью 2 млн тонн в год
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нигерийская компания Abia Cement, две российские компании и одна чешская подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве в Нигерии цементного завода производительностью 2 миллиона тонн в год, сообщил РИА Новости посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба.
"Мы только что подписали меморандум о взаимопонимании, это следствие визита (в Россию) президента Мухаммада Бухари", — сказал посол.
Завод будет построен в нигерийской провинции Абия.
Среди подписавших меморандум – российские компании "Дробмаш" (Выкса) и Энергомотор (Москва), а также чешская PSP Engineering.
Согласно меморандуму, оборудование для завода будет поставлено из России и Чехии. В свою очередь, Abia Cement собирается получить экспортный кредит в российском Росэксимбанке.
Меморандум заключен до 31 декабря 2020 года, в течение этого времени возможно подписание контракта на строительство завода.
https://1prime.ru/News/20191102/830495652.html