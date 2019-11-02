МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нигерийская компания Abia Cement, две российские компании и одна чешская подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве в Нигерии цементного завода производительностью 2 миллиона тонн в год, сообщил РИА Новости посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба.

"Мы только что подписали меморандум о взаимопонимании, это следствие визита (в Россию) президента Мухаммада Бухари", — сказал посол.

Завод будет построен в нигерийской провинции Абия.

Среди подписавших меморандум – российские компании "Дробмаш" (Выкса) и Энергомотор (Москва), а также чешская PSP Engineering.

Согласно меморандуму, оборудование для завода будет поставлено из России и Чехии. В свою очередь, Abia Cement собирается получить экспортный кредит в российском Росэксимбанке.

Меморандум заключен до 31 декабря 2020 года, в течение этого времени возможно подписание контракта на строительство завода.