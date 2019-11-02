ТАШКЕНТ, 2 ноя /ПРАЙМ/. Туркмения готова к многоплановому сотрудничеству со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в вопросах создания системы устойчивых энергопоставок, заявил зампредседателя кабмина, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

Мередов принимает участие в заседании совета глав правительств стран ШОС, которое проходит в субботу в Ташкенте.

"Сегодня перед нами стоит задача обеспечить устойчивость системы энергопоставок, ее диверсификацию, безопасность и надежность. Туркменистан готов к системному и многоплановому сотрудничеству с государствами ШОС на этом стратегическом направлении", — заявил Мередов, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Мередов сообщил, что сейчас энергетическое сотрудничество в регионе Евразии — "это уже формирующаяся реальность", и в нее вовлечена Туркмения.

Глава МИД Туркмении напомнил, что в сотрудничестве со странами ШОС, а также ее партнерами и наблюдателями были построены газопровод Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай, газопровод Туркмения-Иран, а также осуществляется прокладка трубопровода Туркмения-Афганистан-Иран-Пакистан-Индия.

Мередов в качестве перспективной темы партнерства со странами ШОС также назвал транспорт. "Мы рассматриваем транспортную составляющую в качестве стратегического ресурса интеграционных процессов в Евразии", — добавил глава туркменского МИД. В частности, он обратил внимание партнеров по ШОС на перспективы формирования транспортного коридора "Центральная Азия – Каспийское море — Черное море", также маршрутов по направлению к Балтике.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.