МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Программа встреч премьер-министра России Дмитрия Медведева на полях Восточноазиатского саммита пока согласовывается с учетом плотного графика глав делегаций стран, сообщил журналистам в воскресенье первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Медведев в субботу вечером прибыл в Бангкок, где представит Россию на Восточноазиатском саммите (ВАС) и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Пресс-служба кабмина сообщала, что Медведев 3-4 ноября выступит на этих форумах, а также проведет на полях ряд двусторонних встреч.

"По традиции участие в Восточноазиатском саммите будет использовано для встреч с партнерами, которые также будут участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН. Программа таких контактов пока находится в стадии согласования с учетом плотного графика работы каждого из глав делегаций", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, какие встречи намечены у премьера на полях саммита и возможен ли контакт с США.