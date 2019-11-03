МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Действующие правила, введенные межправительственным соглашением об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда от 13 декабря 2005 года, которое разрешает безвизовое пребывание в течение 30 дней, создают благоприятные условия для расширения туристических обменов. На данном этапе их изменение не входит в повестку дня отношений с Таиландом" — сообщил Приходько журналистам в преддверии 14-го Восточноазиатского саммита.

По его словам, приоритетным вопросом сегодня является обеспечение безопасности туристов.

"Эта тема присутствует в нашем диалоге с таиландскими партнерами. Важно также добиться роста таиландских туристов, посещающих Россию для ознакомления с ее историческим, культурным и природным потенциалом", — сказал представитель кабмина.

Он добавил, что Таиланд остается для россиян привлекательным туристическим направлением.

"С учетом наметившейся тенденции к росту турпотока, который в прошлом году достиг 1,5 миллиона человек, можно ожидать дальнейшего увеличения количества туристов, приезжающих на гостеприимную таиландскую землю", — заметил Приходько.