МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом увеличивается, в ЕАЭС никто не давит на людей, компании и государства, не участвует в торговых войнах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Да, интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. И причины очевидны", — сказал он в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.

Медведев напомнил, что сейчас совокупный ВВП стран-участниц союза составляет около 2 триллионов долларов, и в государствах евразийской "пятерки" есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объемы грузооборота.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведем работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов", — добавил он.

Премьер также назвал гибкий подход в работе с другими странами одним из серьезных преимуществ ЕАЭС.

"С самого начала интеграционного проекта мы действовали предельно прагматично. В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства. Нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции", — заявил он, отметив, что ЕАЭС также взаимодействует с отдельным странами, заключая соглашения о зоне свободной торговли.

Сейчас, по его словам, есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи и Филиппин. "И безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнерами, тем более что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд", — отметил Медведев.