МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за неделю увеличилось на 2 миллиарда долларов благодаря прибыли его компании Tesla, пишет журнал Forbes.

По его данным, хотя аналитики предрекали компании убытки, после закрытия торгов 23 октября Tesla зафиксировала прибыль в размере 1,86 доллара на акцию. Скорректированная прибыль компании по итогам третьего квартала 2019 года составила 342 миллиона долларов.

За неделю до 31 октября ценные бумаги Tesla подорожали на 24 процента, и состояние Маска увеличилось на два 2 долларов — до 22,9 миллиарда. В результате Маск поднялся на 21-ю строчку в списке 400 богатейших людей США по версии Forbes.

Илону Маску принадлежат 22% акций Tesla, что составляет приблизительно половину его состояния.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.