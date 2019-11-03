БАНГКОК, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания Huawei Technologies продолжает показывать высокие результаты, несмотря на торговую войну Китая и США, несмотря на сильное американское давление, заявил в воскресенье в Бангкоке вице-президент фирмы Эдвард Чжоу.

Вице-президент китайской компании выступил на деловом и инвестиционном саммите стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), который проходит в эти дни в столице Таиланда на полях саммита лидеров стран блока и Восточно-Азиатского саммита.

"Китай и США сейчас находятся в состоянии торговой войны, а также, в некотором роде, и технологической войны, и нам приходится прилагать немалые усилия в этой связи", — сказал Чжоу.

"Но даже под таким сильным давлением США, какое мы испытываем, мы все же можем продолжать получать хорошие результаты в бизнесе. Мы недавно подводили итоги. Наш доход по результатам первых трех кварталов текущего года, которые мы недавно объявили, составил 86,7 миллиарда долларов, это 24% роста по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сказал он.

"Так что мы можем предсказать, что по результатам этого года наш доход точно будет не меньше, чем в прошлом году, несмотря на такое сильное давление со стороны правительства США", — добавил заместитель руководителя китайской компании.

Он также заявил, что компания Huawei готова помогать странам АСЕАН в осуществлении Четвёртой промышленной революции.