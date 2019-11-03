ВАШИНГТОН, 3 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап торговой сделки между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных Штатах.

При этом он подчеркнул, что выбор места – самый простой вопрос, главное – достичь прогресса в переговорах.

"Там есть прогресс. Сначала я хочу, чтобы у нас была сделка. Я имею в виду, что выбор места для меня не проблема… И если будет сделка, вопрос места решится просто. Это будет где-то в США", — заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Трамп планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать первый этап торговой сделки, но власти страны отменили саммит из-за протестов.

Ранее сообщалось, что среди мест, где сделка может быть подписана — американский штат Айова, но обсуждаются и другие варианты.