ТОКИО, 4 ноя /ПРАЙМ/. Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации (ВТО) и призывает не использовать ее для экономического и политического давления на отдельные страны, заявил в понедельник в Токио первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли", — сказал он, принимая участие в японской столице в шестом заседании "парламентской двадцатки".

"Будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы", — отметил Жуков.

"Мы не видим альтернативы сложившейся многосторонней торговой системе и универсальным правилам ВТО", — сказал Жуков.

По его словам, необходимо "безотлагательно искать пути решения назревших проблем посредством корректировки работы ВТО в соответствии с сегодняшними реалиями".

"В ее основе, разумеется, должны сохраняться принципы недискриминации, взаимного учета и уважения интересов стран-членов", — подчеркнул Жуков.

Односторонние санкции, по его словам, направлены на то, чтобы "обеспечить нечестным способом конкурентные преимущества для своего бизнеса".

"Порочная практика подобных ограничений, особенно применение разнообразных "вторичных санкций", и экстерриториальное использование национальных ограничительных требований — это ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", — заявил Жуков.

В состав делегации Государственной Думы на саммите "парламентской двадцатки" в Токио вошли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, координатор группы по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.