ЛОНДОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Сеть магазинов для детей и младенцев Mothercare объявила о переводе бизнеса в Великобритании под внешнее управление из-за многолетних финансовых убытков, соответствующее заявление компания сделала в понедельник.

По данным компании, 79 магазинов в Британии на протяжении нескольких лет терпели трудности с финансовыми показателями. В 2018 году операционные убытки британского бизнеса составили 36,3 миллиона фунтов стерлингов, в то время как глобальная сеть демонстрировала положительные финансовые результаты.

Переговоры с потенциальными партнерами не привели к успеху, не помогло компании и закрытие около 50 магазинов в прошлом году.

Таким образом, более 2,5 тысячи сотрудников британских магазинов Mothercare оказались под риском увольнения.

"Стало ясно, что магазины в Великобритании не способны вернуться к тем уровням структурной прибыльности и доходности, которые являются устойчивыми для группы и привлекательными для внешнего партнера", — говорится в заявлении компании.

В настоящее время магазины Mothercare продолжают работать, их судьба решится в ближайшие недели.