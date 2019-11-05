ШАНХАЙ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Китай намерен и дальше облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций и улучшать бизнес-климат в стране для создания благоприятных условий для работы в КНР иностранных компаний, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).

"Китай продолжит совершенствовать деловую среду, основанную на рыночных правилах и законах, мы продолжим облегчать доступ на наш рынок иностранного капитала, сокращать негативный список иностранных компаний, стимулировать инвестиции, совершенствовать систему защиты прав интеллектуальной собственности", — заявил китайский лидер.

Он отметил, что Китай продолжит активно наращивать импорт иностранных товаров и услуг, а также снижать пошлины и различные издержки.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября. Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.

Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).