МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к иене увеличивается во вторник вечером, интерес трейдеров к более надёжным активам снижен на фоне надежд рынков по поводу договорённости США и КНР по торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.15 мск курс доллара к иене рос до 108,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,56 иены, курс евро к доллару уменьшался до 1,1078 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1126 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,39%, до 97,89 пункта.

На мировых рынках наблюдается склонность к риску — биржи США торгуются у исторических рекордов, индексы Европы в основном также показывают рост. Поддерживает такие настроения на рынках оптимизм по торговле между Вашингтоном и Пекином. Ранее СМИ сообщали о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

"Перспективы того, что сделка США и КНР может включать некоторый отказ от существующих пошлин, помогает подкрепить склонность к риску", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чандлер (Marc Chandler).

Иена традиционно считается более безопасным активом, спрос на который в случае роста склонности инвесторов к риску снижается, в результате японская валюта дешевеет.

Дополнительную поддержку американской валюте оказывает сильная статистика из США. Ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре поднялся значительнее ожиданий — до 54,7% с уровня сентября в 52,6%, ожидался рост только до 53,5%.