МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Минвостокразвития внесло в правительство проект национальной программы развития Дальнего Востока, в которой предусмотрены поступление в экономику макрорегиона не менее 11,5 триллионов рублей инвестиций, а также ожидается рост объема жилищного строительства в 1,6 раза, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект национальной программы развития Дальнего Востока Минвостокразвития в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме.

Пятого ноября ведомство внесло в правительство проект указа президента "О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года", — говорится в сообщении.

В национальной программе развития есть три цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения.?

"Для достижения этих целей в Национальной программе определены конкретные мероприятия, исполнение которых, например, в экономике приведет к росту общего объёма дальневосточного экспорта в 1,5 раза, увеличению доли несырьевого экспорта до 40% и поступлению в экономику макрорегиона не менее 11,5 триллионов рублей инвестиций", — сообщает пресс-служба министерства.

В результате реализации этих мер будет обеспечена транспортная доступность 1265 населенных пунктов, объем жилищного строительства на Дальнем Востоке вырастет в 1,6 раза. Кроме того, в Национальной программе предусматриваются цели, направления и мероприятия по ускорению социально-экономического развития каждого из 11 регионов Дальнего Востока, которые определены с учетом мнения их жителей.

"И, чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить целый марш-бросок. Потому что сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать. И чтобы марш был успешным, нужно, как говорят военные, содружество родов войск. Наша задача, во благо жителей Дальнего Востока – это содружество обеспечить", — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.