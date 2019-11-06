БРЮССЕЛЬ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Еврокомиссия рекомендует начать с Белоруссией переговоры по заключению соглашения о таможенном сотрудничестве, говорится в подготовленном ЕК проекте документа.

"Настоящим ЕК уполномочена от имени ЕС начать переговоры с Белоруссией о заключении соглашения о таможенном сотрудничестве и взаимной административной помощи", — говорится в проекте решения, рекомендованного для принятия Советом ЕС.

В пояснительной записке к проекту, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что "в последние годы наблюдается прогресс в отношениях между ЕС и Белоруссией, а двусторонняя торговля неуклонно растет".

При этом отмечается, что Белоруссия остается "единственной страной "Восточного партнерства" и единственной страной Евразийского экономического союза, не имеющей формально-правовой базы для таможенного сотрудничества и взаимной административной помощи с ЕС".

В ЕК полагают, что соглашение станет "подходящим инструментом в борьбе с таможенным мошенничеством", а развитие отношений создает "подходящий момент, чтобы заполнить пробел во внешних отношениях ЕС по таможенным вопросам".