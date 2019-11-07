МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор готовит предложения по введению административной ответственности за приобретение похищенных персональных данных и последующее их использование, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных, установление административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее их использование", — сказал Жаров на конференции "Защита персональных данных".

Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформления поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных.

"И в этой части необходимо выработать правовые нормы по борьбе с преступлениями в цифровой среде, разработать технологические решения и стандарты, обеспечить взаимодействие между уполномоченными органами", — считает глава Роскомнадзора.

Жаров выразил надежду, что готовящиеся Роскомнадзором инициативы будут поддержаны.

Как пояснил Жаров журналистам, предложения предполагают введение штрафов. Каков будет их размер, он не уточнил, отметив, что предложения пока недостаточно глубоко проработаны. Глава Роскомнадзора также отметил, что эти предложения планируется оформить как поправки к законопроекту по штрафам за отказ локализовать персональные данные.

"Я думаю, будем учитывать тот законопроект, который в настоящее время находится в финальной стадии обсуждения по поводу штрафов за нелокализацию баз данных на территории РФ. Он, надеюсь, к тому времени уже вступит в силу, и мы, исходя из тех цифр, которые в нем присутствуют, наверно, будем его и дополнять", — сказал Жаров.

Он добавил, что предложения планируется внести к весенней сессии. "Думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение. И я сознательно об этом сказал на сегодняшней конференции, потому что мы надеемся на активное обсуждение как со стороны граждан, так и со стороны бизнеса, потому что, мне кажется, тема актуальна", — сказал Жаров.

"Мы считаем, что поскольку утечки персональных данных являются серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные и продает, но и тот, кто сознательно понимает, что он на черном рынке приобретает массивы персональных данных и готов их использовать без права на то, должен нести ответственность. Вот это основной подход", — сказал глава Роскомнадзора.