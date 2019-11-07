МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУСК России Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере… Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", — сказала она.

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 миллионов рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья. Отмечается, что деньги переводили частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, действуя, в том числе, и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал пять миллионов рублей.

"В результате 15 февраля 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания", — добавила Врадий.

Сообщается, что Горринг был отправлен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Отмечается, что Газейкин был осужден к реальному сроку.

"Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. Седьмого марта 2019 Горринг был задержан… в столичном аэропорту, после чего доставлен в ГСУ СК по Московской области", — отметила Врадий.