МЕХИКО, 8 ноя /ПРАЙМ/. В пятницу мэр венесуэльского города Каньяда Орландо Урданета распорядился временно закрыть подразделение американской компании Baker Hughes, работающей в западной части страны, за неуплату налогов.

По словам Урданеты, которого цитирует издание Argus, работа склада и офисов американского поставщика услуг бурения приостановлена "по причине регулярного неисполнения муниципального налогового законодательства". О сумме налоговых претензий к Baker Hughes не сообщается.

Местные власти не предупредили компанию о готовящейся акции, по словам чиновников, были исчерпаны все способы установить диалог для разрешения ситуации. "Мы прибегли к временной остановке работы компании после того, как исчерпали все возможности для откровенного диалога и устранения налоговых претензий", — пояснил Урданета.

Нефтяные и сервисные компании из США Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford работают на рынке Венесуэлы, несмотря на санкции правительства США, согласно лицензиям американского регулятора.

Накануне правительство США опубликовало дополнительные разъяснения для граждан и компаний страны касательно уплаты налогов, пошлин и импортных пошлин, получения разрешений, лицензий, регистраций, сертификатов и коммунальных услуг в Венесуэле. Ранее в документах не было прямо указано, что такие платежи разрешены.