КИЕВ, 8 ноя /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2019 год, которые предусматривают, в частности, выделение более 40 миллионов долларов на погашение долгов по зарплате шахтерам, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Независимый профсоюз горняков Украины ранее принял решение о подготовке всеукраинского протеста шахтеров с требованием выплатить долги по заработной плате.

"Законом увеличены расходы по таким бюджетным программам: 1 миллиард гривен (40,8 миллиона долларов — ред.) — для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 миллиарда гривен (около 57 миллионов долларов — ред.) — для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих", — сообщила пресс-служба.

Кроме того, увеличены расходы для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления, на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью, для финансирования социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на предоставление господдержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 миллиарда гривен (766,3 миллиона долларов) и расходной части — на 19,1 миллиарда гривен (778,6 миллиона долларов), а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 миллиарда гривен (около 57 миллионов долларов) и дефицита госбюджета — на 1,1 миллиарда гривен (44,8 миллиона долларов).

В октябре Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, который предусматривает перераспределение средств на содержание автомобильных дорог.