ВАШИНГТОН, 9 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу по итогам торговой сессии показывали равнонаправленную динамику из-за комментариев президента США Дональда Трампа по пошлинам.

Общаясь с журналистами в пятницу, президент США заявил, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идёт, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (00.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял на 0,04 % и остановился на отметке 27664,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500, напротив перевёл к росту, отыграв падение в течение дня, он вырос на 0,14% до 3089,53 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ не отреагировал на комментарии президента и рос в течение всей торговой сессии. По итогам торгов он прибавил 0,39%, достигнув 8467,773 пункта.

В тоже время, по состоянию на 10.34 по Нью-Йорку (18.34 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял 0,20%, упав до 27619,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 0,13% и снизился до 3081,22 пункта. Таким образом, к закрытию торгов фондовый рынок несколько скорректировался после неожиданных заявлений Трампа.

В начале недели именно возможное достижение сделки между Китаем и США привело к мощному росту на фондовом рынке США. Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и КНР. Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Позднее чиновники США подтвердили, что готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.