ПЕКИН, 9 ноя /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам октября вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель стал самым высоким с января 2012 года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления.

Рост инфляции в октябре превысил ожидания экспертов, которые прогнозировали рост лишь до 3,4 % с 3,0 % месяцем ранее. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, которые подорожали на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большое влияние на рост инфляции в последний месяц оказали, в частности, цены на свинину, которая в годовом выражении подорожала на 101,3%.

На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США.

Инфляция по итогам первых десяти месяцев 2019 года составила 2,6%.

Инфляция в городах в октябре составила 3,5%, а в сельской местности выросла на 4,6%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 15,5%, на непродовольственные — на 0,9%. Цены на потребительские товары увеличились на 5,2%, на услуги — на 1,4%. Цены на продовольственные товары по сравнению с сентябрем выросли на 3,6%.

Цены на свежие фрукты в октябре упали на 0,3%, на свежие овощи и зелень упали на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, яйца выросли в цене на 12,3%, цены на мясо увеличились на 66,8%, свинина подорожала на 101,3%, мясо птицы – на 17,3%.

Услуги здравоохранения в октябре подорожали на 2,1%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 1,9%, жилье — на 0,5%, цены на транспорт и связь упали на 3,5%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении упал до 1,6%.

Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года, показатель вырос на 2,1%, хотя власти также ожидали 3%.