МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу для каждого, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта.

"Как и выход в космос, это шаг в неизведанное, особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом всей цивилизации", — сказал Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.

"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", — подчеркнул президент. Он заявил, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России.