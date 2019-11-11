МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии понедельника снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за роста геополитических рисков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,3% до уровня 2965 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4% — до 1462 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рост геополитических рисков связан в частности с событиями в Гонконге, где в ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия.

Кроме того, стоимость нефти утром снижается на 1%, до 61,88 доллара за баррель по марке Brent.