БРЮССЕЛЬ, 11 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Узбекистан хочет завершить переговорный процесс о вступлении в ВТО как можно быстрее, но конкретных сроков присоединения к организации не называет, сказал глава МИД страны Абдулазиз Камилов на пресс-конференции.

"Мы (конкретных) сроков не обозначаем. Но есть стремление завершить весь переговорный процесс как по подписанию соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Европейским союзом, так и по вступлению в ВТО как можно быстрее", — сказал он.

При этом касательно договора с ЕС министр не исключил, что он может быть подписан в следующем году.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. Ранее заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф заявлял, что переговоры властей Узбекистана по вступлению в организацию могут занять два года.

Помимо этого в октябре сообщалось, что Узбекистан рассчитывает до конца 2021 года подписать соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).