ТБИЛИСИ, 11 ноя /ПРАЙМ/. Число туристических визитов из России в Грузию в октябре составило более 79,4 тысячи, что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в данных Национальной администрации туризма.

Согласно опубликованным данным, всего общее число международных визитов (туризм, бизнес и так далее) из России в Грузии составило 118,2 тысячи человек, что на 15,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным с января по октябрь текущего года Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию: за этот период страну посетили 1,3 миллиона визитеров, что на 6% больше по сравнению с 2018 годом.

Администрация туризма подчеркивает, что за десять месяцев текущего года в Грузии зафиксировано рекордное количество международных путешественников — более 8 миллионов человек, это на 6,8% больше чем в прошлом году.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.