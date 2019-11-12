МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник и среду посетит с рабочей поездкой Сибирский федеральный округ (СФО), где проведет ряд совещаний, одно из которых пройдет в поезде по дороге из Новосибирска в Барнаул, сообщили в пресс-службе кабмина.

Последний раз Медведев путешествовал по Сибири на поезде в 2012 году. Тогда он поехал по маршруту Омск-Томск-Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск. В Омске он провел совещание по вопросам долгосрочной тарифной политики на железнодорожном транспорте, в Томске — совещание, посвященное ликвидации последствий лесных пожаров. Одно из совещаний прошло прямо в поезде.

ПЛАНЫ НА ВТОРНИК

Во вторник в Новосибирске Медведев проведет совещание по вопросу роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. Участники совещания обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнеров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

Совещание пройдет на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". В нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств, руководители профильных предприятий. Также премьер проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

Федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука" в целях осуществления прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового характера предусмотрено создание не менее 16 научных центров мирового уровня, в том числе трех центров геномных исследований мирового уровня. В настоящее время утвержден перечень из 15 организаций, на базе которых создаются три центра геномных исследований.

Выполнение нацпроекта "Наука" подразумевает присутствие России в 2024 году в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется обеспечить привлекательность работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а также обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

При этом министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявлял, что Россия занимает 11-е место в мире по числу научных публикаций, восьмое — по числу патентов и входит в первую пятерку по числу исследователей.

В то же время Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития до 16 декабря разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров. Также он поручил представить предложения по доведению расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в области создания передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку. По его словам, практическим результатом такого партнерства должен стать выпуск прорывных успешных продуктов, услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НОВОСИБИРСКА В БАРНАУЛ

В тот же день Медведев отправится на поезде из Новосибирска в Барнаул. В ходе переезда председатель правительства проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие вице премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, представители министерств и ведомств, генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Уже в Барнауле Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

СОВЕЩАНИЕ В СЕЛЕ

В среду в селе Санниково Алтайского края Медведев проведет совещание о выполнении мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, представители министерств, главы регионов.

Также председатель правительства осмотрит ряд социальных объектов села.

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Предполагается, что в 2019 году в рамках национальных проектов в сельской местности будет: создано более 1 тысячи новых мест в сельских школах и порядка 430 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; приобретено более 500 мобильных медицинских комплексов и порядка 1,56 тысячи автотранспортных средств для доставки пенсионеров в медицинские организации; построено (реконструировано) более 80 культурно-досуговых учреждений; отремонтированы более 700 спортивных залов; подключены к интернету более 5 тысяч медицинских организаций и объектов социальной инфраструктуры; оказана государственная поддержка более 1,5 тысячи крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Дополнительно государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы предусмотрено создание инженерной и дорожной инфраструктуры сельских территорий, условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда, а также ряд других мероприятий, дополняющих национальные проекты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общий объем поддержки сельхозотрасли в 2018 году был 254 миллиарда рублей, в этом году — 303 миллиарда. Как указывал российский лидер, объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. При этом он заметил, что государство должно будет подставить плечо фермерским хозяйствам.

Также внимание сельскому хозяйству уделяет и председатель правительства. Премьер ранее отметил важность того, что правительство продолжает оказывать аграриям серьезную поддержку, а также необходимость и дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жилье и дороги на селе. Медведев заявлял, что необходимо упростить фермерам контакты с органами государственной власти и создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса.

В то же время сообщалось, что расходы бюджета РФ на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году запланированы на уровне 290,134 миллиарда рублей. Финансирование госпрограммы из бюджета в 2021 году запланировано на уровне 292,863 миллиарда рублей, в 2022 году — 328,883 миллиарда рублей.