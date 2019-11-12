КИЕВ, 12 ноя /ПРАЙМ/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины "Райффайзен Банк Аваль", чтобы задержать главу правления, бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука, передает в понедельник издание "Новое время" со ссылкой на источник.

"Представители НАБУ находятся в офисе "Райффайзен Банка" с целью задержания Писарука", — говорится в сообщении.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в банке подтвердил изданию, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали.

"Писарука обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", — говорится в сообщении.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что задержание Писарука может быть связано с его работой в Центробанке. "Не с МВФ, не с Райффайзеном же связано. Он только вышел на работу туда. Террор крепчает. Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", — заявила Гонтарева изданию. По ее словам, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.

Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. Был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды). С 2016 года работал в Международном валютном фонде. В августе 2019 года наблюдательный совет АО "Райффайзен Банк Аваль" решил назначить Писарука главой правления банка.