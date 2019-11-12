МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Только пятая часть россиян всегда берет официальные больничные листы на время болезни, треть россиян продолжают ходить на работу, несмотря на болезнь, а 16% просто договаривается с начальством об удаленной работе, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование сервиса основывается на данных 3 тысяч респондентов всех округов России, они были собраны в октябре.

"Больше всего сотрудников российских компаний (33%) продолжают ходить на работу, несмотря на болезни", — сказано в исследовании.

"23% сообщили, что "не болеют", еще 7% выбрали вариант "другое", отметив, что их решение по данному вопросу зависит от самочувствия и объемов работы на ближайшие дни", — говорится в отчете.

При этом 61% россиян сошлись во мнении о том, что в их компаниях руководству необходимо уделять больше внимания здоровью сотрудников. Лишь 27% отметили, что довольны политикой компании в вопросах здоровья, а 11% респондентов затруднились с ответом. 39% сотрудников российских компаний рассказали, что в их компании проводят бесплатную вакцинацию от гриппа.

В 2018 году "Работа.ру" проводила подобное исследование. Тогда только 8% россиян ответили, что всегда берут "больничные". 77% заявили, что ходят на работу больными, и лишь у 7% россиян была возможность договориться с начальством, чтобы работать из дома.