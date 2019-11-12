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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кошелек или риск — Перестрахование крупного бизнеса вырастет в цене — Страховщики готовят масштабный пересмотр цен на защиту серьезного бизнеса от рисков.

— "Борьба с допингом — это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа" — Министр спорта РФ Павел Колобков о ситуации со статусом РУСАДА — История, связанная с запущенной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) процедурой лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), от исхода которой зависит формат участия России в ближайшей Олимпиаде, вступает в решающую стадию.

— В "Северный поток-2" вливаются иски — "Газпром" будет судиться с ЕС на основе Энергохартии — Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток-2", предпринимает очередную попытку оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме.

— Сбербанк пошел в разнос — Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам — Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом.

— Нацпроектам предъявлены обвинения – Генпрокуратура пересчитала бюджетные деньги — Генпрокуратура нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках.

— Квоты просятся в госзаказ — Российские товары могут получить приоритет во всех закупках — Белый дом продолжает обсуждать возможные меры протекционизма для российских производителей — письмо в ФАС, Минфин, Минэкономики и Минпромторг с просьбой разработать меры для их поддержки разослал вице-премьер Дмитрий Козак.

— ИЖС ощутило твердый фундамент — Мониторинг жилищного строительства — Аналитический центр (АЦ) при правительстве опубликовал доклад, фиксирующий рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в последние месяцы.

— Глава привительства России — Как Владимир Путин решил стать им — 11 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором приравнял нежелание делать прививку от гриппа к самострелу.

— Полковник Барышев не вышел, а выскочил из себя — Обвинение в окончательной редакции шокировало бывшего начальника ЦСКА — На вчерашнем заседании 2-го Западного окружного военного суда, продлившего арест бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, выяснилось, что список предъявленных полковнику обвинений существенно расширился.

— Полицейские платили прокурорским — Для продвижения дела о региональной коррупции потребовалось вмешательство Генпрокуратуры — Как стало известно "Ъ", в Воронежской области расследуется уголовное дело о взятке, в котором столкнулись интересы основных силовых структур.

— Банкиры унесли последние миллионы — Перед отзывом лицензии у "Евростандарта" из хранилища похитили $5 млн — Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка "Европейский стандарт" Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана.

— Топливом для истребителей заправляли гражданских — Тыловик авиабазы обвиняется в хищении тысячи тонн керосина — Как стало известно "Ъ", военное следствие выясняет обстоятельства хищения не менее 1115 тонн авиатоплива стоимостью свыше 50 млн руб. для истребителей МиГ-31 и Су-27 в войсковой части №45118, дислоцированной на авиабазе Хотилово-2 в Тверской области.

— В деле Ивана Голунова нашлась гостайна — Следствие засекретило материалы о подбросе наркотиков журналисту — Материалы уголовного дела, по которому Ивана Голунова сначала обвиняли в сбыте наркотиков, а затем стали проверять полицейских, задержавших журналиста-расследователя, оказались засекреченными.

— Заступившие в последний караул — "Ъ" поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье — "Ъ" поговорил со знакомыми и родственниками восьмерых военнослужащих, убитых в воинской части в Забайкалье.

— Три ноги, желтая полоса, ромб и треугольник — Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков — Уже в 2020 году, как выяснил "Ъ", на российских дорогах появятся мобильные таблички "Фотовидеофиксация" на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.

— За билет в иноагенты — Госдума рассмотрит поправки о признании физлиц средствами массовой информации — Сегодня комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит поправки к законопроекту о СМИ—иностранных агентах.

— Сергей Лавров выполнил лабораторную работу — Глава МИД РФ обсудил в Ереване вопросы биологической безопасности — В понедельник впервые с момента смены власти в Армении в мае 2018 года республику с официальным визитом посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Мун Чжэ Ина ставят перед убийственным выбором — Оппозиция Южной Кореи требует от президента прекратить заигрывание с Ким Чен Ыном — В Южной Корее разгорается скандал, угрожающий и без того непрочным позициям президента Мун Чжэ Ина.

— Александр Лукашенко вспомнил дорогу в Евросоюз — Белорусский лидер поехал на Запад впервые с 2016 года — Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня завершает визит в Вену, который стал его первой поездкой на Запад за три года.

— Под минтаем тяжелеют сети — Команда Романа Абрамовича расширяет рыбный бизнес — У топ-менеджеров из команды Романа Абрамовича Ефима Малкина и Ирины Панченко растет интерес к добыче рыбы: "Поронай", где им принадлежит 50%, стал владельцем промысловой структуры "Эверон".

— Машины уезжают от граждан по закону — Схемы возвратного лизинга проявили устойчивость — Поправки к закону "О лизинге", принятые в первом чтении, не будут способны оградить граждан от использования недобросовестными компаниями возвратного лизинга для схем отъема автомобилей, считают в ОНФ.

— Голливуду подняли выплаты — РАО предъявило российским кинотеатрам встречные иски — Судебные тяжбы с Российским авторским обществом (РАО) по поводу выплат американским композиторам пока не помогают улучшить положение российских кинотеатров.

— Металлурги выходят на дорогу — НЛМК планирует увеличить перевозку автотранспортом — Крупнейший в России производитель стали группа НЛМК намерена значительно нарастить долю перевозок металла автотранспортом — с 4% в 2018 году до 22% в 2022-м.

— ЛУКОЙЛ углубляется в ОАЭ — Компания претендует на новый участок в проекте Ghasha — ЛУКОЙЛ, месяц назад получивший миноритарную долю в крупном газовом проекте в ОАЭ Ghasha, может расширить свое участие в нем.

— Клиентов поманили тарифом — "ВТБ Капитал Инвестиции" снизил комиссионные на месяц — Приход на фондовый рынок частного инвестора заставляет крупных брокеров более пристально следить за конкурентоспособностью своих предложений.

— "Билет среднего ценового сегмента сейчас продается гораздо хуже, чем несколько лет назад" — Гендиректор "Кассир.ру" Евгений Финкельштейн о конкуренции, ценах и зрителях — Билетный оператор "Кассир.ру" с июня через Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пытается заставить "Яндекс" ограничить продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче.

— Регионы пойдут по фуд-холлам — В городах-миллионниках появится новый формат — Растущие в Москве взрывными темпами фуд-холлы начнут появляться в регионах: консультанты уверены, что сейчас к появлению заведений такого формата готовы минимум пять городов-миллионников.

— Clever пророс в Азии — Российское издательство вышло на рынки Японии и Китая — Российское издательство детских книг Clever вышло на рынок Азии, начав продавать права на свою продукцию в Китай, Японию и Вьетнам.

— Gloria Jeans сменила главного — Новый гендиректор сети проработал меньше года — Экс-глава корпорации Victoria"s Secret Шарен Терни, отработав менее года гендиректором российской сети Gloria Jeans, покинула свой пост, оставаясь главой совета директоров компании.

— Тинькофф-банк заправится на BP — АЗС "Роснефти" обслужат клиентов через мобильное приложение — Тинькофф-банк запустил приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках BP, не выходя из машины.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российская нефть установила исторический рекорд — Urals торгуется с максимальной премией к эталонному сорту — В конце прошлой недели премии на Urals относительно cевероморского датированного сорта (считается на базе североморских месторождений, включая Brent) достигли максимального уровня за всю историю мониторинга Argus с 1990 г.

— КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров — После дела Захарченко конфискация грозит любому, кто не cможет доказать законность приобретений — Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети).

— Президент Боливии ушел в отставку по призыву военных — Эво Моралес стал жертвой своей успешной экономической политики, считают эксперты — Боливия осталась без высшего руководства, после того как президент Эво Моралес в воскресенье объявил об отставке на фоне массовых протестов.

— Исполнение бюджета стало наихудшим за девять лет — В 2019 году непотраченная сумма может достигнуть триллиона рублей — Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

— Более 60% работодателей снизят зарплаты при четырехдневной рабочей неделе — А сотрудникам придется работать в выходные, чтобы все успеть — 61% работодателей считают, что с переходом на четырехдневную рабочую неделю придется снижать зарплаты сотрудникам, показал недавний опрос 1000 работодателей России, проведенный сервисом подбора массового и линейного персонала "Работа.ру".

— Венесуэла вынуждена продавать нефть с большим дисконтом — Санкции США заставляют ее все больше полагаться на "Роснефть" — Венесуэла, экономика которой очень сильно зависит от экспорта нефти, из-за санкций США лишилась не только доступа ко многим зарубежным рынкам, но и возможности разбавлять свою тяжелую нефть.

— Продажи "Газпрома" через электронную торговую платформу превысили 15 млрд куб. м — Большая часть продаваемого на аукционах газа поставляется в Германию, Австрию и Словакию — В момент завершения торговой сессии 11 ноября объем газа, проданного через электронную торговую платформу (ЭТП) "Газпром экспорта", превысил 15 млрд куб. м, по данным компании.

— Льготный НДС для ягод и фруктов так и не заработал — Закон есть, но перечень продукции не утвержден — Производители и продавцы фруктов и ягод пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, рассказали "Ведомостям" несколько поставщиков фруктов и ритейлеров.

— Сеть кофеен "Даблби" начинает трансформацию бизнеса — Сеть обновит дизайн и концепцию заведений: там можно будет не только выпить кофе, но и перекусить.

— "Ашан" сменил гендиректора в России — Ритейлер пытается восстановить рост бизнеса в стране — "Ашан ритейл Россия" объявила нового гендиректора: место Франсуа Реми занял Йоханнес Толай.

— Российские производители стали ищут альтернативу РЖД для перевозки продукции — На коротких расстояниях использование автомобильного транспорта делает логистику на 10–20% дешевле — Доля автомобильного транспорта в перевозках Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина на российском рынке составит 30% (1,9 млн т) к 2022 г., сообщил коммерческий директор НЛМК Сергей Хорн в понедельник, 11 ноября.

— ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей — С помощью нее преступники могут собирать данные о клиентах — Центробанк выявил "иные" компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Видеть цель — Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире — В современном мире обеспечение безопасности государства и общества требует постоянной выработки многочисленных, нередко весьма сложных решений по вопросам организации обороны, военного строительства, функционирования оборонной промышленности, военно-технического сотрудничества, защиты конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.

— Из министров — в старосты — Ульяновских чиновников отправят работать в деревню — Во второй половине ноября ульяновские чиновники сменят свои кресла на жесткие условия работы сельских врачей, учителей, клубных работников, старост сельских поселений.

— Лицом к лицензии — Глава Ространснадзора рассказал о браслетах для водителей автобусов — Вслед за тахографами, которыми уже оснащены все автобусы, на пассажирский транспорт придут браслеты для водителей. Они будут считывать давление, пульс и другие показатели, которые могут указывать на критическую усталость.

— Машина под залог — Какие изменения в законах ждать автомобилистам — Работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях "подвесила" некоторые законопроекты, которые предполагали внесение изменений в 12-ю "водительскую" главу этого документа.

— Филипок ждет понедельника — Спасет ли "Земский учитель" школы в провинции — В России не хватает более 10 тысяч учителей. Это реальные вакансии. Некоторые из них пустуют по два-три года.

— Заказам увеличили масштаб — Владимир Путин высказался о закупках для нацпроектов, амнистии капиталов, налоге для самозанятых и прививках от гриппа — О локализации производства, амнистии капитала и налоге на самозанятых, а также строительстве дорог шла речь на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле.

— В формате пятерки — На саммите БРИКС президент РФ даст оценку ситуации в мире — Владимир Путин 13-14 ноября примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии. Президент России даст свою оценку мировым событиям, в том числе действиям США по развалу системы контроля за вооружениями.

— Минус 450 тысяч — Многодетным одобрили три тысячи заявок на списание ипотеки — Программа выплаты ипотеки за счет государства, стартовавшая полтора месяца назад, оказалась очень востребованной. Многодетные семьи направили около 13 тысяч заявлений.

— Госгарантии дошли до подвалов — Обманутым дольщикам выплатят компенсации за гаражи и кладовки — Получать компенсации за недостроенные паркинги и кладовки смогут дольщики, так и не дождавшиеся возведения объекта.

— Диалог под грохот барабанов — Россия и Армения будут развивать сотрудничество — Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ереван по традиции начался ранним утром с возложения цветов к Вечному огню у мемориала на парящем над городом холме Цицернакаберд (в переводе с армянского — "Крепость ласточки").

— По правилам и праву — Дмитрий Медведев предупредил о последствиях за нарушения при реализации нацпроектов — Серьезная ответственность — вплоть до уголовной — будет грозить за нарушение правил реализации национальных проектов.

— Природа повышает градус — Роман Вильфанд объяснил двукратный рост экстремальных погодных явлений — Москвичи не узнают осень.

— Сумма перемещаемых — Бывшее здание минэкономразвития продано более чем за 3 миллиарда рублей — В Москве продано бывшее здание Минэкономразвития РФ. Стоимость сделки составила 3,37 миллиарда рублей.

— Договор сдан в архив — Россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов на недвижимость — Более 1,5 миллиона оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 2019 года.

— Советское заканчивается — Минюст до конца года завершит работу по отмене советских правовых актов — Министерство юстиции России подготовило большой пакет советских нормативных правовых актов, которые в самое ближайшее время планируется официально признать недействующими.

— Парта для мамы — Минтруд расширит список женщин, которые смогут пройти бесплатное обучение — Женщины с маленькими детьми на руках смогут со следующего года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии.

— Побочный эффект — Челябинский медцентр наказали за неполную информацию об услуге — Тракторозаводский суд Челябинска рассмотрел иск горожанки к медцентру, где ей рекомендовали провести диагностику кишечника с помощью фиброколоноскопии — введения в организм специальной гибкой трубки с оптоволокном и видеокамерой.

— От забора до пересадки — Бесплатную помощь по трансплантации костного мозга получит больше онкобольных — До конца нынешней недели министерство здравоохранения России должно подготовить документы о выделении дополнительных квот для проведения операций по трансплантации костного мозга до конца нынешнего года.

— Дружина "Витязей" — В столице развернут производство трамваев — Низкопольные трамваи, которые так полюбились москвичам, будут производить в столице.

— Самая малость — Турция введет в аэропортах приоритет для пассажиров с детьми — Власти Турции решили закрепить приоритетное обслуживание в государственных аэропортах пассажиров с маленькими детьми, а также беременных женщин и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

— Теоретики и практики — Названы лауреаты премии "Экономист года" — Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ наградило лауреатов премии "Экономист года".

— Успеть за 48 часов — "Почта России" вдвое сократит сроки доставки посылок — Накануне старта масштабных распродаж в интернет-магазинах и начавшейся подготовки к Новому году "Почта России" объявила о сокращении вдвое сроков доставки посылок.

— Игры на трубке — В ФАС не увидели причин для повышения цен на сотовую связь — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил "Российской газете" замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

— Возраст не помеха — На Вологодчине сняли ограничения по программам для медиков — В Вологодской области нашли способ, как решить хотя бы частично проблему дефицита медицинских кадров в муниципальных районах.

— Двоек.NET — Чем умнее папа, тем лучше учится ребенок — Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС спросили российских родителей и учителей о том, интересно ли детям учиться в школе.

— Гражданин – начальник — Министерство юстиции рассказало, где лучше всего работает местное самоуправление — Министерство юстиции России обобщило примеры, где лучше всего выстроена система местного самоуправления.

— Квартира любой ценой — Сын заказал убийство своей матери — Спасти жизнь пожилой москвичке смогли оперативники уголовного розыска полиции.

— Больше 23 тысяч мероприятий прошли в рамках "Суббот московского школьника" — За шесть лет мастер-классы, экскурсии и лекции проекта "Субботы московского школьника" посетили более миллиона человек.

— Медаль из Будапешта — Российские школьники стали абсолютными победителями на Всемирной олимпиаде роботов — Российская сборная стала лидером в общекомандном зачете на Всемирной робототехнической олимпиаде (WRO), которая только что завершилась в Венгрии.

— Коротко, но точно — Осваиваются перспективные модели автоматов, пулеметов и винтовок — Специалисты концерна "Калашников", продолжая модернизировать автоматы, ставшие классикой, работают над созданием стрелкового оружия нового поколения.

— От Бурятии до Сахалина — В московское метро вернулся "Дальневосточный экспресс" — На кольцевую линию столичной подземки вновь вышел поезд "Дальневосточный экспресс".

— Огонь по своим — Полицейскому, расстрелявшему в метро cвоих коллег, предъявили обвинение — Алексею Смирнову, старшему прапорщику полиции, который в прошлом месяце в столичном метро расстрелял своих коллег из управления собственной безопасности, предъявлено обвинение.

— Акции с поджогами — Экстремисты готовили теракты — Уголовное дело о терроризме в отношении трех соратников обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности лидера движения "Артподготовка", которое признано экстремистским в России, Вячеслава Мальцева начал рассматривать окружной военный суд.

— Познакомился в Сети — Иностранец надругался над 14-летней девочкой в Химках — В подмосковных Химках сотрудники полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали 29-летнего гражданина Австрии.

— Обвиняется в клевете — Журналиста разыскивает следствие — Тверской районный суд Москвы в понедельник принял решение о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве.

— Секретное дело — Голунов просит ускорить расследование — Жалобу журналиста Ивана Голунова на следователей, которые, по его мнению, не торопятся расследовать историю с подброшенными наркотиками, рассматривает Басманный райсуд Москвы.

— Увели в отставку — Латинская Америка лишилась одного из знаковых левых лидеров — президента Боливии Эво Моралеса — Нарастающий в последние три недели как снежный ком внутренний кризис в мирной, казалось бы, Боливии напоминал до боли знакомую по ряду других стран мира ситуацию.

— Жилье — картонная коробка — В ФРГ выросло число бездомных — В преддверии зимы немецкая Федеральная ассоциация помощи бездомным забила тревогу — в стране заметно увеличилось число тех, у кого нет постоянной крыши над головой.

— Рим под стражей — В столицу Италии введут войска для борьбы с преступностью — Всплеск преступлений на улицах Рима подтолкнул городской совет к идее развернуть в южной части столицы специальные войска.

— Колония XXI века — Вернет ли Лондон последний "осколок" Британской империи?— До конца следующей недели англичане должны покинуть последнюю колонию Британской империи — превращенный в англо-американскую военную базу архипелаг Чагос в Индийском океане.

— Чужие среди своих — В Париже прошел марш против исламофобии — Масштабный марш против исламофобии прошел на улицах Парижа, Марселя и Тулузы.

— Выборы без выбора — Каталонский кризис повлиял на результаты голосования в Испании — В Испании сложилась патовая ситуация. По итогам перевыборов в парламент, на которые возлагались большие надежды, перспективы выхода страны из тупика и появления дееспособного правительства остаются по-прежнему туманными.

— Ссоры вынесут из избы — Верховный суд прописал порядок судебного примирения — Сегодня "Российская газета" публикует регламент судебного примирения, утвержденный пленумом Верховного суда России.

— Демократ и наркобарон — В суд ушло еще одно дело международной банды Владимира Плахотнюка — Направлено в суд уголовное дело членов международного наркосиндиката, которым руководил бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк.

— Не пустили погулять — Григорию Пирумову продлили домашний арест — Мосгорсуд продлил еще на три месяца срок домашнего ареста бывшему замглавы минкульта Григорию Пирумову и советнику гендиректора компании "Линнит-консалт" Никите Колесникову.

— Вода уходит, проблемы остаются — На Северо-Западе России продолжается борьба с последствиями паводка — В Новгородской области начали работать районные комиссии по оценке ущерба, причиненного паводком.

— Три плюс одна — В Подмосковье создана новая особая экономическая зона — В Подмосковье появилась еще одна особая экономическая зона. Постановлением правительства РФ статус территории с особым экономическим режимом получил городской округ Кашира.

— Когда Север – крайний — Жители поселков Приамурья остались без надежного транспортного сообщения — Вертолет, везущий почту и продукты, залетает в поселки Хвойный, Горный и Бомнак раз в неделю.

— Бес попутал?— Доцент Олег Соколов, которого обвинили в убийстве своей сожительницы, заплакал на заседании суда — На судебном заседании по делу о жестоком убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко историку и доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по части 1 статьи 105 (убийство).

— Ошиблись курсом — Таможня Суоми вернет деньги бизнесу и туристам — Таможня Финляндии вернет трехлетние переплаты таможенных пошлин из-за ошибки в конвертации валют.

— Заповедная добыча — Бизнес занялся сохранением редких видов животных — До конца года минприроды должно подготовить новую редакцию Красной книги РФ.

— Одного диплома мало — Куда поступить, чтобы не остаться без работы — В первый год после окончания вуза работу находят 72 процента молодых специалистов.

— Азбука для Смешариков — Открыт доступ к бесплатным онлайн-ресурсам по цифровому обучению — Переход к цифровому обучению неизбежен, убеждены эксперты. Иные "двухлетки" сегодня с легкостью орудуют в айфоне, школьники влегкую пишут программы для интернет-игр, а продвинутые педагоги не мыслят урока без интерактивной доски и виртуальных заданий.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Говорит и заказывает: конкурент "Яндекса" представит "умную" колонку к Новому году — Интернет-компания Mail.ru ведет с ритейлерами переговоры о продажах своего первого гаджета — Интернет-компании стали активней разрабатывать "умные" гаджеты. Вслед за "Яндексом" Mail.ru представит свою колонку под управлением голосового помощника "Маруся", рассказали "Известиям" источники, близкие к компании.

— Убыли без прибыли: выручка экспортеров сократилась на $12 млрд — Физические объёмы поставок в январе–августе этого года снизились на 4,2% — Российские экспортеры недосчитались $12 млрд выручки по итогам восьми месяцев 2019 года, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza.

— Пенным делом: пивные напитки могут стать крепче — Производители предлагают изменить технический регламент ЕАЭС — Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами.

— Пропускная потребность: новый роутер разгонит беспроводной интернет — Увеличение скорости передачи данных позволит смотреть онлайн видео в 4К сразу на множестве устройств — Новый российский Wi-Fi роутер ускорит беспроводной интернет на 40% и позволит смотреть видео в разрешении 4К сразу на множестве устройств.

— "Мы сделали больше, чем США и Британия" — Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов — об участии России в создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке — Израиль и США не будут в этом году участвовать в обсуждении создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке (ЗСОМУ).

— На севере жить: кабмин просят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст — В Госдуме считают, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий — Жителям Дальневосточного Федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет для мужчин.

— Отходное производство: первые итоги реформы отрасли обращения с ТКО — Россияне стали охотнее платить за вывоз мусора после выбора региональных операторов — С февраля по сентябрь собираемость платежей за вывоз и утилизацию мусора выросла в два с половиной раза.

— Узлы связи: в России построят первую коммерческую квантовую сеть — Линией смогут воспользоваться крупнейшие государственные компании для более надежной защиты информации — Первую в России коммерческую линию квантовой связи длиной 670 км построят в 2021 году. Сеть между расположенными в Москве и Удомле (Тверская область) центрами обработки данных обеспечит самую надежную из существующих сегодня степеней защиты информации.

— Услуга за заслуги: качество ухода за пожилыми начнут проверять — Этим вопросом займется новая профессиональная ассоциация — Мониторингом качества ухода за престарелыми, созданием системы аудита учреждений, а также аккредитацией провайдеров социальных услуг в России займется Национальная ассоциация участников социального обслуживания (НАСО).

— Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети — В доступе впервые оказались сведения об утечке из второго по активам банка РФ — В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Информация об утечке из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.

— Укрепить иммунитет: Путин призвал следить за распределением бюджета — На совещании с правительством президент потребовал разобраться с проблемой хищений госсредств — Российские власти должны обеспечить полную прозрачность использования бюджетных средств на закупку высокотехнологичного оборудования для реализации национальных проектов.

— Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста — Лидера Боливии полюбили за социальные программы, но разлюбили за жажду власти — Главный политический долгожитель Латинской Америки — президент Боливии Эво Моралес — объявил о своей отставке.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Система допусков и посадок дала сбой на Восточном — Владимир Путин раскритиковал ход работ на строящемся российском космодроме — Владимир Путин заявил, что на сооружаемом космодроме Восточный так и не удалось навести порядок— "воруют сотнями миллионов". Почему создание первого российского космодрома сопровождается серьезными проблемами, разбирался РБК.

— Бухгалтерская осечка российского оружия — У "Рособоронэкспорта" в 2018 году существенно выросла дебиторская задолженность — Задолженность контрагентов российскому госпосреднику по торговле оружием на конец 2018 года достигла 813 млрд руб. Возможно, это последние финансовые данные о деятельности "Рособоронэкспорта", которые доступны публично.

— Вице-губернаторы получили конверты с достижениями — Кремль провел очередной семинар для руководителей внутриполитических блоков региональных администраций — Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов. В аутсайдерах —Хабаровский край и Архангельская область, рассказали источники РБК.

— Эво Моралес не выдержал морального давления — Как отставка президента Боливии скажется на ситуации в охваченном протестами регионе — Боливии Эво Моралеса усугубила политический кризис в стране. Новые выборы пока не назначены, как и временный глава государства. Однако интересам России это мало угрожает, считают эксперты.

— Россия вышла на свинообеспеченность — Почему поставщики снижают цены на самое популярное мясо — В России падают цены на свинину, производство которой за последние годы выросло благодаря инвестициям в новые свинокомплексы.

— Второй по состоянию стал первым по налогу — Владимир Лисин заплатил самый крупный ндфл с прибыли иностранной компании — Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком НДФЛ с прибыли подконтрольной иностранной компании. Его платеж в 2019 году обеспечил до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в стране.

— Промышленники распечатывают Росрезерв — "Еврохим" и "Сибуглемет" через суд потребовали 2,6 млрд руб. от федерального агентства — "Еврохим" Андрея Мельниченко и "Сибуглемет", подконтрольный ВЭБу, через суд потребовали от Росрезерва расплатиться за поставленное ему металлургическое сырье.

— Александр Мишарин уходит на запасной путь — Почему подал в отставку первый заместитель гендиректора РЖД — Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании 40 лет, подтвердил информацию о своей отставке. До июня он курировал проект строительства высокоскоростных магистралей, а затем зарубежные проекты

— Страховщики-вредители — МВД возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями прежними руководителями компании "Росгосстрах" — В результате реализации "плана, направленного на извлечение выгод", неустановленные лица из числа руководства "Росгосстраха" в 2017-м могли нанести компании ущерб на?1,34 млрд. Уголовное дело возбуждено по заявлению Петра Авена.

— Российская нефть получила высочайшую оценку — Saudi Aramco представила данные о себестоимости добычи углеводородов в разных странах — Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала данные о полной себестоимости нефти в разных странах с учетом налогов. По ее версии, в России добыча дорогая, более $40 за баррель, что вдвое дороже, чем в Саудовской Аравии.