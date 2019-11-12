Рост ВВП Казахстана за январь-октябрь ускорился до 4,4% - Минэкономики
НУР-СУЛТАН, 12 ноя /ПРАЙМ/. Рост экономики Казахстана за январь-октябрь ускорился до 4,4%, сообщил во вторник министр национальной экономики республики Руслан Даленов.
"За январь-октябрь рост ВВП ускорился до 4,4%", — сказал Даленов на заседании правительства.
Рост ВВП Казахстана за январь-сентябрь составил 4,3%.
Официальный прогноз властей Казахстана — рост ВВП по итогам текущего года на 3,8%.
https://1prime.ru/News/20191112/830533550.html