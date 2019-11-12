МИНСК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Вена не используют в полной мере имеющийся потенциал для наращивания торговли, глава государства назвал позором двусторонний товарооборот в размере около 200 миллионов долларов.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление президент сделал во время участия в работе Белорусско-австрийского экономического форума в Вене.

По данным пресс-службы, "президент подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором". "Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", — цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белорусский лидер также пообещал поддержку представителям бизнеса, которые решат инвестировать в Белоруссию. "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать", — отметил Лукашенко.

Лукашенко 11-12 ноября находится с официальным визитом в Австрии — первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года. Помимо переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, президент Белоруссии также встретится с председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.