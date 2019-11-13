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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Федеральная служба в опасности — ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных — Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

— Петровское отметят нормандским — Разведение войск открыло путь к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского — Во вторник было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в "нормандском формате", на котором должны впервые встретиться президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

— Молдавия сделала отставку на Россию — Увольнение премьера может привести к конфликту с Западом — Молдавия погрузилась в новый политический кризис. Правящий альянс, который в июне склеили Россия, ЕС и США, распался. Правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду отправлено в отставку по инициативе ее же союзников — пророссийских социалистов во главе с президентом Игорем Додоном.

— Банки отмывают от комиссий — Тарифы на борьбу с подозрительными операциями привлекли внимание ФАС — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства. Его направил в ведомство депутат Госдумы Владислав Резник.

— Не умеешь — отдыхай — ЕЦБ обнаружил, что в Европе умным приходится больше работать — Постоянное сокращение доли среднеквалифицированного труда в Европе, выяснили аналитики ЕЦБ, сопровождается при этом нестандартным эффектом — количество времени, которое тратят на работу низкоквалифицированные наемные работники, сокращается быстрее, занятым же не рутинным и когнитивным трудом приходится работать относительно больше.

— Уходу за пожилыми ищут частные руки — Минтруд запустит пилотный проект с финансированием из ОМС — Минтруд предложит регионам протестировать модель финансирования системы долговременного ухода за пожилыми за счет средств медицинского страхования. В пилотном проекте принять участие смогут только частные клиники.

— Низкие ставки угрожают кредитоспособности — Moody's ожидает снижения устойчивости суверенных заемщиков — Глобальная неопределенность и замедление роста мировой экономики негативно скажутся на кредитоспособности суверенных заемщиков в приближающемся 2020 году, предупреждает агентство Moody's.

— Ископаемое топливо как опора и угроза — Мониторинг сырьевой зависимости — К стартующему сегодня в Бразилии саммиту БРИКС Международный институт устойчивого развития (SIID) подготовил исследование "За пределами ископаемого топлива: фискальный переход в БРИКС", в котором оценил: в 2017 году доходы от производства и потребления ископаемого топлива составили 23,6% общего объема госдоходов в РФ.

— Против губернатора развернули фронт — ОНФ предъявил претензии к правительству Иркутской области — Общероссийский народный фронт обвиняет правительство Иркутской области в срыве поручения Владимира Путина по оказанию помощи населению по итогам наводнений: 70% граждан, опрошенных активистами, заявили, что не знают, как получить положенную помощь.

— Со спекулянтов спросят по полной программке — Штрафы за незаконное распространение театральных билетов составят от 100 тысяч до миллиона — Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят серьезные штрафы за нарушение требований к продаже и возврату театральных и концертных билетов.

— "Сумму" разделили по подстанциям — Бывшим топ-менеджерам предъявили мошенничество и участие в ОПС — В Пресненском суде Москвы начался процесс по делу бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО "Глобалэлектросервис" Хачима Эристова.

— "Лефортово" склонилось к побегу Дмитрия Захарченко — Авторитетный заключенный из МВД получил ужесточение режима и готов к отправке по этапу — Перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, влекущий за собой ужесточение контроля и другие ограничения.

— Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты — Сбежавшего в США банкира в СИЗО представит его заместитель — Басманный суд арестовал по ходатайству следователей СКР одного из бывших руководителей рухнувшего четыре года назад Русского строительного банка (Русстройбанк) Максима Белякова. Он обвиняется в пособничестве в хищении 400 млн руб.

— Спортивно-следственные игры — Бывший начальник ЦСКА изложил Александру Бастрыкину подноготную своего дела — Вчера бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, которому инкриминируется получение взяток и хищения на общую сумму около 32 млн руб., был обвинен еще и в попытке побега из-под стражи (ст. 30 и ст. 313 УК РФ).

— День хорька — Волнующие ученых животные вновь не попали в новую редакцию Красной книги России — Конфликт вокруг новой редакции Красной книги РФ так и не разрешен. Ученые жалуются, что в проект документа, подготовленный Минприроды, не попали многие животные и птицы, которым, по мнению экспертов, необходима защита.

— Щелковское шоссе не то расширят, не то углубят — Решение о модернизации потребовало еще 346 млн руб. и отсрочки до 2021 года — Проект дублера одной из самых перегруженных подмосковных дорог — Щелковского шоссе — снова откладывается. Росавтодор проводит конкурс по выбору компании, которая за 346 млн руб. изучит все варианты решения проблемы пробок и представит расчет затрат.

— ЕСПЧ расширил границы насилия — Россия выплатит компенсацию за психологическую травму дочери задержанного — 12 ноября ЕСПЧ впервые в своей практике признал причинение психологической травмы видом пытки. ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию девушке, которая в девять лет стала свидетелем избиения отца при задержании.

— Сергей Лавров дал руку Москвы на отсечение — Глава МИД РФ в Париже призвал не изобретать из России мирового полицейского — Видение России как мирового полицейского — это "исключительно западное изобретение". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Парижском форуме мира. В ходе панельной дискуссии он призвал других участников обсудить, "куда же мы идем".

— Россиянка под прикрытием — Осужденная в Кувейте Мария Лазарева может скрываться в посольстве РФ — В понедельник вечером кувейтская газета Al Qabas сообщила, что обвиняемая по делу Портового фонда (The Port Fund) россиянка Мария Лазарева укрылась в посольстве РФ накануне суда и осталась на российской территории после вынесения приговора.

— Таманская коллизия — Сроки сдачи ТЭС "Ударная" могут быть перенесены на два года — Ввод "Ударной" ТЭС в Тамани, которую находящийся под санкциями "Технопромэкспорт" (принадлежит "Ростеху") планировал ввести весной 2021 года, может задержаться на один-два года. Причина — отсутствие разрешения на подключение станции к магистральному газопроводу, которое должен выдать "Газпром".

— "КИТ Финанс" возвращается в НПФ — "Благосостояние" инвестирует в брокера — НПФ "Благосостояние" принял решение сделать "КИТ Финанс" своим опорным брокером. Такое решение было принято после нескольких попыток продать брокерскую компанию. Фонд уже вложил в капитал брокера от 1,5 млрд руб.

— Россия уходит из Атлантики — Рыболовы предупредили об угрозе потери квот — Долю России на вылов водных биоресурсов в северо-западной части Атлантического океана могут перераспределить в пользу рыболовецких компаний из других стран, имеющих право на промысел в этом бассейне.

— Кэш пошел в дело — Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях — Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов рассчитывают на ускорение темпов роста мировой экономики в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем.

— Подшипники равняют в правах — ФАС сочла избыточными требования Ространснадзора к роликовым — Вслед за отменой форсированного перевода всех грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники может быть отменено и предостережение Ространснадзора, который требовал ужесточить контроль за эксплуатацией роликовых.

— Сбербанк вправляет Utair крылья — Крупнейший кредитор одобрил план оздоровления компании — Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair — Сбербанк — согласовал план оздоровления перевозчика и не собирается банкротить его. Тем временем перевозчик смог выйти в прибыль по итогам девяти месяцев.

— Мебель не собирается без льгот — Производители могут потерять 10 млрд руб. в 2020 году — Замена моратория на покупку иностранной мебели чиновниками на правило "третий лишний", при котором зарубежные игроки не допускаются только при конкуренции двух российских, может лишить местных производителей 10 млрд руб. доходов в 2020 году.

— Утюги вернулись на экраны — Производители и продавцы бытовой техники нарастили затраты на продвижение — Затраты рекламодателей рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) в первом полугодии 2019 года выросли на 24%, посчитали в Initiative. Драйвером роста в этом сегменте стала телереклама, несмотря на общее падение ее объемов в начале года.

— Ozon взял с покупателей подписку — Ритейлер раскрыл число пользователей бесплатной доставки — Сервис платной подписки на доставку товаров с Ozon оказался сравнительно востребован клиентами ритейлера, несмотря на широкую критику при его запуске. С февраля им воспользовались более 300 тыс. из 30 млн покупателей.

— Гибкие офисы сворачивают на окраины — Коворкинги осваивают север Москвы- Рост сегмента коворкингов принуждает девелоперов приспосабливать под такие объекты площади в спальных районах. Компания "Грамзапись", владеющая торговым центром на севере Москвы, планирует построить на участке офисный центр с 15 тыс. кв. м гибких офисов.

— "Карты еще какое-то время будут оставаться там, где они хорошо работают" — Глава НСПК Владимир Комлев о системе быстрых платежей, эквайринге и картах "Мир" — Зачем нужна СБП банкам и их клиентам, каковы перспективы коммерческого развития системы "Мир" и как удается развивать два конкурирующих продукта, рассказал глава НСПК Владимир Комлев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Холдинг Вексельберга просит избавить аэропорты от бессмысленных требований по безопасности — Инвестировать в них мешают необходимость содержать собак, бомбоубежища и запасы продуктов на случай войны — Меры господдержки, которые необходимы малым российским аэропортам для привлечения частных инвестиций, назвал директор по стратегическому развитию "Аэропортов регионов" Александр Запорожский в письме на имя замминистра экономического развития Михаила Расстригина.

— Штрафы за хулиганство в новом КоАП поднимут в пять раз — Зато чиновников ждут послабления — новый вариант к КоАП — Отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3000 до 5000 руб. В такую же сумму обойдется выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.

— ФОМ зафиксировал резкий рост доверия к губернаторам несмотря на пенсионную реформу — Кремль это не беспокоит, пока губернаторские рейтинги не растут за счет президентских — Уровень доверия россиян к руководителям регионов за полтора года вырос на 13 процентных пунктов – до 54%, следует из данных георейтинга фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

— Суд оставил декларацию об амнистии в деле Израйлита — Но от ее использования против декларанта должны защитить гарантии Верховного суда — Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать декларацию об амнистии, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом, из его уголовного дела, говорится в его решении.

— Кандидаты в президенты США хотят ввести налог на богатство — По их планам Билл Гейтс мог бы сразу раскошелиться на $6,4 млрд — Проблема неравенства стала одной из главных тем президентской кампании в США. Некоторые кандидаты на участие в выборах от демократической партии предлагают решить ее кардинальным образом – ввести налог на богатство.

— Основатель "Делимобиля": "Через 10 лет такси не будет как бизнеса" — Винченцо Трани объясняет, как он собирается вывести каршеринговый бизнес, основанный в России, в топ-3 в мире — Уроженец Неаполя Винченцо Трани, основавший в 2015 г. каршеринговую компанию "Делимобиль", в ноябре этого года возглавил операционный бизнес компании.

— Из Сбербанка уходит финансовый директор Александр Морозов — Его сменит Александра Бурико из UC Rusal — Новым руководителем блока "Финансы" в 2020 г. станет финансовый директор UC Rusal Александра Бурико. Морозов же после небольшого перерыва продолжит работу в группе Сбербанка в новой роли, обещает банк.

— Рост интернета вещей не оправдал ожиданий — Причина — дефицит идей и приложений, объясняют аналитики — Интернету вещей в прошлом году предрекали отличное будущее: аналитики консалтинговой компании AC&M-Consulting прогнозировали, что в сегменте к концу 2019 г. будет использоваться 20 млн сим-карт.

— На модернизацию электрических сетей в Крыму требуется более 50 млрд рублей — Это позволит повысить надежность сетей до среднего уровня по стране — Минэнерго запросило в федеральном бюджете дополнительные 13 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, рассказал во вторник замминистра энергетики России Евгений Грабчак.

— "Пионер" построит крупный деловой квартал на северо-востоке Москвы — Это будет первый такой проект в портфеле девелопера — Группа "Пионер" собирается построить деловой квартал площадью 130 000 кв. м в Огородном проезде, это следует из тендерной документации, которая размещена на официальном сайте компании.

— Moody"s прогнозирует снижение ставок на полувагоны в 2020 году — Основные причины – избыток вагонов и снижение погрузки — Ситуация на российском рынке железнодорожных перевозок ухудшается: перевозки ненефтяных товаров сокращаются из-за изменения структуры экспорта сырьевых товаров (сокращения экспорта угля, в частности).

— "Почта России" заявила о двукратном росте выручки от цифровых сервисов — Но, несмотря на это, отделения все еще работают с превышением нормативной проходимости, говорят эксперты — Выручка "Почты России" от цифровых сервисов за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 9,1 млрд руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Прости, солдат… — В украинском Славянске на похороны легендарного фронтовика пришли тридцать человек — Ушел из жизни донбассовец Семен Иванович Усачев. Это он, пройдя через всю войну от Крыма до Одера, расписался 9 мая 1945 года на стене поверженного рейхстага. А сделанная в тот день фотография через сорок лет разлетелась по всей стране на праздничных открытках ко Дню Победы.

— Судья под защитой — СК готов предъявить обвинение тем, кто угрожал судье Мосгорсуда — Следственный комитет задержал двух человек, которых подозревают в призывах к экстремистской деятельности в интернете и угрозах убийством судье Мосгорсуда. Один из задержанных уже был судим.

— Коллекторская ответственность — Верховный суд РФ установил границы деятельности коллекторов — Долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторским фирмам только в одном-единственном случае — если такая возможность записана в договоре банка с гражданином.

— Единый поймали в Сеть — Когда ЕГЭ будут сдавать онлайн — Рособрнадзор готовится к проведению ЕГЭ онлайн. Об этом во вторник заявил глава ведомства Сергей Кравцов на ежегодной встрече с родителями школьников.

— Деньги в движении — Владимир Путин обсудил механизм финансового контроля национальных проектов — Росфинмониторинг совместно с Казначейством России запускают систему мониторинга за движением денег в рамках национальных проектов, она позволяет контролировать выделяемые средства и выявлять недобросовестных исполнителей.

— Наука на выборах — Президент пожелал удачи кандидатам в члены РАН — Подготовку к выборам членов Российской академии наук президент обсудил с главой РАН Александром Сергеевым на встрече в Кремле. Выборы состоятся 14 ноября и будут максимально прозрачными.

— Бьются за качество — Почему после ремонта дорог страшных ДТП становится больше — Тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях выросла после ремонта дорог во Владивостоке, Махачкале, Рязани, Омске, Ульяновске, Чебоксарах. Об этом рассказал координатор проекта "Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ)/Карта убитых дорог" депутат Госдумы Александр Васильев.

— Травли.net — Валентина Матвиенко призвала защитить детей в интернете — Сенаторы изучат опыт крупных компаний по созданию социальных проектов, особое внимание — защите детей, которые оказались в сложной ситуации дома или в школе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами — лидерами корпоративной благотворительности.

— Богатая родня — Конституционный суд не стал рассматривать жалобу близких Захарченко — Во вторник одной из самых заметных оказалась новость о том, что Конституционный суд якобы разрешил забирать добро у родственников коррупционеров.

— Переплаты не будет — Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга — Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного и того же банка — это дискриминация клиентов, решили в Госдуме. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий.

— Память без абсурда — Демонстрация нацистской символики возможна только при условии осуждения нацизма — Существующие ограничения на демонстрацию нацистской символики при условии ее осуждения снимут. Законопроект об этом прошел второе чтение. В рамках основного чтения депутаты расширили "границы" документа — не только в книгах или фильмах можно будет использовать такого рода символику, но и везде — без конкретизации.

— Защита от вируса — Дмитрий Медведев ожидает от генетиков технологического прорыва — России необходимо ускорять технологическое развитие, чтобы не попадать в ситуации, когда ей отказывают в зарубежных технологиях или отключают от них, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Полученные разработки важно максимально быстро выводить на рынок.

— Аварийная недоплата — Долги за коммунальные ресурсы и услуги достигли 1,3 триллиона рублей — Почти 1,3 триллиона рублей задолжали потребители предприятиям ЖКХ. Такая цифра была названа на всероссийском селекторном совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону, которое провел вице-премьер Виталий Мутко.

— Дистанционная торговля лекарствами — 13 ноября Комитет Государственной Думы по охране здоровья рассмотрит поправки в правительственный законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Эти поправки были подготовлены на основе предложений депутатов, входящих в межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

— Клад под паром — Треть запасов нефти в России признаны нерентабельными для добычи — Только 67% российских запасов нефти рентабельно разрабатывать при цене 70 долларов за баррель марки Brent и курсе 65 рублей за доллар. Такие данные представил замглавы Роснедр Орест Каспаров по итогам инвентаризации месторождений.

— Все в семью — В минтруде позаботились о сохранении маткапитала — Минтруд решил закрыть пробел в законодательстве, связанный с использованием маткапитала для пенсионных накоплений. Если женщина решит отозвать эти средства, чтобы потратить их на другие разрешенные законом цели, но по каким-то причинам не сделает этого в течение полугода, деньги автоматически вернутся на ее индивидуальный накопительный счет.

— БРИКС в цифре — С чем Россия входит в новую промышленную революцию — 13 ноября в Бразилиа открывается XI Саммит государств БРИКС — это важное мероприятие, повестка которого охватывает широкий спектр вопросов промышленного взаимодействия стран-участниц.

— С прицелом на ракету — Ведущие страны БРИКС ведут давнее и весьма прочное военнотехническое сотрудничество с нашей страной. Руководство КНР, например, сразу после образования государства приняло решение вооружать армию только оружием, производимым в СССР.

— Трубы ведут на восток — На страны БРИКС приходится около 40% общемирового потребления всех энергоресурсов планеты. Львиная доля его относится к традиционной энергетике. Китай и Индия по темпам прироста потребления нефти и газа (в том числе СПГ) опережают все остальные страны мира, что открывает для РФ большие перспективы для сотрудничества.

— В России откроется "филиал" банка БРИКС — Российское правительство одобрило на днях проект соглашения с банком БРИКС о размещении его Евразийского регионального центра в России. Вероятно, он начнет работать уже в начале 2020 года.

— РФ начала встречные поставки мяса в Бразилию — В 2019 году Россия впервые в истории начала поставки говядины в Бразилию. — Это не рядовое событие, так как латиноамериканская страна сама является одним из крупнейших производителей и поставщиков говядины в мире. К тому же речь идет об экспорте премиальной говядины, которая идет на приготовление пиканьи — стейков с насыщенным мясным вкусом.

— Код доступа — В России появится этический кодекс работы с данными — Этический кодекс работы с данными будет подписан на "Неделе Российского Интернета" (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Документ разработали Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных.

— Не отрывая от своей груди — Потребности в детских смесях закроют российские компании — Большую часть потребности россиян в сухих смесях-заменителях грудного молока должны закрывать российские предприятия, такое поручение пяти ведомствам дал вице-премьер Алексей Гордеев.

— Россия хороша на вкус — Как и с чем российские экспортеры выходят на внешние рынки — Российский несырьевой экспорт в 2019 году может поставить новый рекорд, хотя его рост и не будет впечатляющим. Экспортеры лишились помощи слабого рубля, мировая конъюнктура ухудшалась, государство меняло правила поддержки.

— Батарейки разряжены — Как на рынке лития отразится политическая напряженность в Боливии — Если отставка президента Боливии Эво Моралеса станет прологом к затяжной нестабильности в этой далекой стране, это может стать толчком к возникновению дефицита лития и росту цен на этом рынке, полагают аналитики. По объемам запасов лития Боливия входит в топ-5 стран.

— Пропишут лечение — Суды смогут заочно отправлять в больницу опасных туберкулезников — Пленум Верховного суда РФ подготовил проект постановления, разъясняющего правила принудительной госпитализации больных туберкулезом. Такие дела можно будет рассматривать заочно или в режиме видео-конференц-связи.

— Розыск в открытом доступе — На сайте Следственного комитета РФ открыли новый раздел о пропавших детях — Следственный комитет всегда заявлял, что уделяет особое внимание розыску пропавших детей. СК вместе с общественниками и с государственными структурами — МВД, МЧС, Министерством обороны, Росгвардией подписали нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.

— Скорость на глазок — Появятся новые знаки, предупреждающие о камерах на дорогах — Готовится инициатива, которая предписывает в обязательном порядке устанавливать предупреждающие знаки перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах.

— Две тысячи добрых людей — IX съезд РПЦ по социальному служению проходит в Москве — Планку и значимость IX Общецерковного съезда по социальному служению поднял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В послании к его участникам он заметил, что "в совершении добрых дел и проявляется вера".

— Как с детьми говорить о Боге — Почему будут меняться "Основы религиозных культур и светской этики" — Второй год идет исследование-эксперимент вокруг всероссийского проекта ОРКСЭ — "Основы религиозных культур и светской этики", преподаваемом в 4-м классе средней школы. Союз экспертов пытается понять: как с детьми говорить о Боге.

— Отелям вышла скидка — ФАС потребовала от Booking.com перестать мешать гостиницам снижать цены — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала сервис онлайн-бронирования Booking.com исключить из договора с отелями пункт о паритете цен.

— Источник сменил хозяина — Добывать и разливать "Ессентуки" будет бизнес-структура — Государство откажется от добычи и розлива всем известной минеральной воды "Ессентуки N 4" и "Ессентуки N 17" и передаст права на эти работы совместному предприятию "Холдинг Аква", которое создали "Кавминкурортресурсы" (КМКР) и ООО "Аква инвестиции".

— В пути две недели — Калининград связал Китай и Европу новым транзитным маршрутом — Калининградская область приняла первый контейнерный поезд, следующий по железнодорожно-морскому маршруту "Китай — Европа". Состав прибыл в регион из китайского Сианя.

— WhatsApp не на связи — Пользователи WhatsApp жалуются в социальных сетях на отключение от сервиса WhatsApp — Выяснилось, что администрация мессенджера может блокировать учетные записи, состоящие в группах с "подозрительными" названиями. Обезопасить себя от блокировки можно несколькими способами.

— Погиб по правилам — Кому разрешат поворачивать через сплошную — Экспертный центр Пробок.нет выступил с инициативой разработать новые правила дорожного движения. Удобные. По словам руководителя центра Александра Шумского, ныне действующие правила, соответствующие венской конвенции 1968 года, безнадежно устарели.

— Стволы будут в порядке — Госдума поддержит отечественных производителей охотничьих ружей — Одобренный Госдумой на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" может значительно упростить ремонт и сервисное обслуживание охотничьих ружей и карабинов.

— До последнего гектара — На Украине началась борьба за землю — 13 ноября Верховная рада начнет рассмотрение пакета законопроектов об открытии рынка земли — идеи, неприемлемой для двух третей населения Украины. Одобрение этой реформы парламентским большинством грозит стране политическим кризисом, размах и итог которого сложно предсказать.

— Когда в товарищах доверья нет — Правительство Молдавии ушло в отставку из-за споров о генпрокуроре — Правительство Молдавии во главе с премьером Майей Санду ушло в отставку после пяти месяцев и четырех дней работы. Причиной стал вотум недоверия, за который проголосовали 63 депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ).

— Моралес добрался до Мексики — Экс-глава Боливии займется политикой находясь в изгнании — Запущенный оппозицией маховик острого политического кризиса в Боливии, вынудивший на фоне сопровождаемых насилием массовых беспорядков подать в отставку все высшее руководство, продолжает погружать эту латиноамериканскую страну в пучину хаоса.

— Лавров сделал подарок французам — Глава МИД России принял участие в Парижском форуме мира — Российская сессия на Парижском форуме мира, где выступал Лавров, стартовала с опозданием. Сначала пришлось подождать, пока свою речь закончит хозяин форума, президент Франции Эмманюэль Макрон. Тот сделал упор на необходимости объединить усилия ради сохранения мира.

— Ракеты из Газы — В Израиле закрылись школы и магазины — В секторе Газа резко обострилась обстановка. Израильские военные начали удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) после того, как ее боевики выпустили по Израилю 50 ракет, из которых 20 были уничтожены системой "Железный купол".

— Улики в эфир — В Вашингтоне стартуют публичные слушания по импичменту Трампу — Утром в среду на американских телеканалах стартует главное политическое шоу года. В комитете по разведке Палаты представителей США состоятся первые публичные слушания по расследованию об импичменте президента Дональда Трампа.

— Спор о границах — Польский премьер учит главу Netflix — Глава польского правительства Матеуш Моравецкий решил лично "пропесочить" руководство американской компании за использование в сериале о бывшем охраннике нацистских концлагерей Иване Демьянюке неправильной карты Польши.

— Ловушки на дорогах — Даны уточнения, как определять сумму ущерба, если машина попала в аварию по вине коммунальщиков — Когда судья сам пытается выступить экспертом-техником, это приводит к неожиданным результатам. В итоге в простом с виду деле приходится разбираться Верховному суду. А дело в том, сколько должны заплатить автовладельцу, чья машина въехала в открытый на дороге люк.

— Кредиты в свой карман — Дело о хищениях в "ВИМ-Авиа" — в суде — Уголовное дело гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой о хищении 1,6 миллиарда рублей дошло до суда.

— Пропавшая улика — Казна заплатит за потерянный следствием вещдок — Казна заплатит более 17 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за то, что следователи потеряли мобильный телефон ее внучки. В апелляции правоохранители пытались сбить цену, искренне удивляясь, почему должны платить за телефон как за новый.

— Получите по заслугам — Предложена новая схема выплаты окладов солдатам срочной службы — Военное ведомство внесло в правительство законопроект, который устанавливает единые базовые оклады для всех солдат срочной службы. Если документ станет законом, то призывник будет получать в кассе 2086 рублей. Плюс вырастут надбавки.

— В порядке бренда — Чем наша провинция торгует с заграницей — Продукция из наших регионов все более востребована за рубежом. Вологодское мороженое уже сейчас едят в Сенегале. Кедровые орешки, добытые в Сибири, с удовольствием щелкает вся Европа. А уж оленье мясо нарасхат идет в Швеции, Германии и Финляндии.

— Что с нашей кухни идет в ведро, то в Азии нарасхват — Куриные лапы и свиные пятачки для российской хозяйки интерес представляют очень редко. Свиную ножку покупают разве что для плотного заливного, а хвост — так и вовсе не попадает на наши столы. Зато в любой азиатской стране они нарасхват.

— Сенегал заморозили — Даже в Африке теперь можно попробовать вологодское мороженое — в Кот-д'Ивуаре и Сенегале. Его теперь поставляют в эти государства. Весь груз проходит проверку Россельхознадзора и получает необходимые ветеринарно-санитарные требования стран-импортеров.

— Набить шишек — значит разбогатеть — Аграрный комитет Совета Федерации одобрил инициативу томичей о введении льгот для экспортеров дикоросов. Введение пошлины с понижающим коэффициентом для российских экспортеров дикоросов позволит остановить отток непереработанного сырья по сниженным ценам.

— Оранжевый король завладел Прибалтикой — Третий год подряд Россия становится крупнейшим поставщиком арбузов в Прибалтику. Российские арбузы составляют более 20 процентов всего импорта арбузов в Литве и Латвии. В Эстонии эта доля значительно меньше. Российские арбузы идут также в Белоруссию, Украину и Монголию.

— Орляк летит в Японию — Сибирский дикорос завоевывает Страну восходящего солнца, и не только — если в прошлом году в Красноярском крае было заготовлено 440 тонн папоротника, то в этом году "таежный урожай" составил уже 550 тонн.

— Шубы отдыхают — Почему зима будет "розовой" — Предстоящая зима будет окрашена в розовый цвет. Таким прогнозом порадовали специалисты Гидрометцентра. На каком основании сделано такое предсказание погоды на столь длительный срок?

— Физики пошли в геном — Утверждены геномные центры мирового уровня — Правительство России утвердило участников трех геномных центров мирового уровня. Они создаются в рамках нацпроекта "Наука" и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В ней головной научной организацией является Курчатовский институт.

— Всегда на плаву — Создан непотопляемый металл — "Титаник" мог и не утонуть, если бы был сделан из удивительного материала, созданного учеными из Рочестерского университета (США). Эти прототипы металлических конструкций даже при большом желании практически невозможно потопить. Идею ученые подсмотрели у водяных пауков и огненных муравьев.

— Диагноз на коже — Новый метод выявит любую болезнь на ранней стадии — Неудивительно, что поиск таких универсальных, неинвазивных методов диагностики идет в ведущих лабораториях мира. Предлагаются самые разные варианты. Один из них, при поддержке гранта президента РФ, продолжают совершенствовать ученые Самарского национального исследовательского госуниверситета им. С.П. Королева.

— Шашлык вышел боком?— На Кубани из-за горения лесов введен режим ЧС — В северском районе Краснодарского края в горных лесах, расположенных недалеко от Черного моря, полыхают пожары. Они начались еще 7 ноября. И несмотря на борьбу с ними, площадь возгорания охватила около 100 гектаров.

— Ладе дали автомат — "АвтоВАЗ" выводит на рынок Lada Vesta с новой трансмиссией — В Тольятти "АвтоВАЗ" презентовал комплектации новой Lada Vesta c автоматической трансмиссией Jatco и назвал стартовую цену ожидаемой новинки — от 736 900 рублей. Доплата за двигатель и трансмиссию — 50 тысяч.

— ЧП районного масштаба — Чиновники отбирают школу у сельских ребятишек — Все началось с противостояния врио директора школы Нины Симановой и чиновников из Тосненского районного комитета образования. Общественности стало известно, что на добротное трехэтажное здание школы "положил глаз" местный бизнес.

— Штрафы погорели — В подмосковье кто-то поджег мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах — Пожар на автостоянке в подмосковном городском округе Раменское, в поселке Дружба на улице Лесная полыхнул в 02.35. Пожарно-спасательное подразделение прибыло уже через десять минут. В МЧС сообщили, что площадь горения — 200 квадратных метров, сгорели все 13 автомобилей, что находились на стоянке.

ИЗВЕСТИЯ

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— Штрафной удар — Объём взысканий за некачественное горючее резко вырос — ВРоссии заметно увеличился объём выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили в Росстандарте.

— Квадратный метр с кепкой — Количество малогабаритных квартир удвоилось — За последние пять лет количество малогабаритных квартир в российских городах удвоилось. Жильё в новостройках уже уступает по размеру хрущёвкам, где средняя площадь однушек составляет около 35 кв. м. Сейчас на рынке 6,5% предложений — до 30 кв. м, около 1% — 20 кв. м и меньше, а в Москве появились даже 11-метровые студии.

— Рынок туда — Губернаторам дадут права регулирования потока мигрантов — Губернаторов могут наделить правом запрещать определённые профессии для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на выдачу самих патентов. Такие изменения предполагает законопроект Минтруда.

— Четыре головы лучше — Россия готова к "нормандской встрече" до конца года — Саммит в "нормандском формате" может пройти до конца года. Об этом рассказали информированные источники в дипломатических кругах. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подготовка к встрече ведётся, помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии уже прорабатывают её возможные решения.

— Прозрачная работа — Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во вторник доложил Владимиру Путину о контроле за использованием денежных средств в рамках национальных проектов. В частности, он отметил три главные проблемы, связанные с их реализацией.

— Идите с блогом — Закон о физлицах-иноагентах может быть принят в ноябре — Штрафы для блогеров-иноагентов за нарушение закона могут составить 100 тыс. рублей. Об этом сообщил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул: этот закон должен быть принят как можно скорее.

— Ядерный раритет — Россия повременит с развёртыванием своих РСМД — Москва создаёт ракеты средней дальности, однако не начнёт их развёртывания до тех пор, пока аналогичные американские устройства не появятся в Европе. Об этом на Московской конференции по нераспространению-2019 заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Горю без конца — В Израиле заложили "Свечу памяти" о блокаде Ленинграда — ВИзраиле, в отличие от стран Восточной Европы, чтут память героев Красной армии, это одна из немногих стран, где монументы советским солдатам не только сохраняются, их становится больше.

— Счёт на годы — Россияне начинают копить после 50 лет — Россияне предпенсионного возраста резко снижают расходы на отдых и развлечения, но наращивают объём накоплений. Об этом говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, основанном на финансовом поведении клиентов кредитной организации.

— Бизнес РОПщет — Предприниматели против новых условий утилизации упаковки — Концепция расширенной ответственности производителя (РОП), подготовленная Минприроды, нуждается в серьёзной доработке. Об этом говорится в письме на имя президента России, подписанном ведущими торговыми ассоциациями страны.

— Он, она и оно — Выпускники назвали популярные темы сочинения — Большинство учеников 11-х классов активно готовятся к итоговому сочинению, которое пройдет 4 декабря. Самой популярной темой в нынешнем году станет "Он и она". Согласно опросу, проведённому среди школьников, практически каждый третий выпускник (36%) считает сочинение довольно трудным и оценивает его сложность на пять баллов из семи.

— "Сухой" над водой — Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами — Дальневосточный военный округ укрепили универсальными ракетами. Бомбардировщики Су-34 получили уникальные Х-35У, которые могут незаметно преодолеть системы ПВО и пустить на дно любой корабль противника, включая авианосец.

— Огонёк найдётся — Новые РЛС вычислят вражеские батареи по траектории снарядов — Российские военные начнут отслеживать беспилотники в режиме реального времени. В войска уже поступили первые комплекты обновлённого радиолокационного комплекса "Зоопарк".

— Памятная бигдата — Генералам поможет искусственный интеллект — Командующие военными округами и общевойсковыми армиями смогут в разы быстрее принимать решения в боевой обстановке. Уникальная система с элементами искусственного интеллекта и технологиями Big Data проанализирует ситуацию и предложит им на выбор несколько вариантов действий.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Регионы опередили центр по финансированию нацпроектов — Совокупные расходы российских регионов на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2019 года превысили 730 млрд руб., подсчитано на основе открытых данных системы "Электронный бюджет" (операторы—Минфин и Федеральное казначейство).

— Назарбаев напомнил о себе Москве и Киеву — Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 ноября на заседании политического форума "Астана клуб" в столице Казахстана рассказал о своем предложении организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

— Среднее подвинуло высшее — Эксперты РАНХиГС отметили изменение отношения к среднему специальному образованию у молодых людей в возрасте до 30 лет. По оценке Минпросвещения, рост числа учащихся в колледжах и техникумах за 6 лет составил 10%, до 3 млн человек.

— Газ, нефть, реновация — "Роснефть", "Газпром", "Почта России" и Московский фонд реновации вошли в число крупнейших компаний России по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями.

— Россияне подавляют тревожность шопингом — Уверенность российских потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen.

— Утечка стала заменой прибавке — Средний российский пользователь предоставляет свои данные 15 контрагентам: госсистемам, операторам связи, банкам, интернет-сайтам и др. Число таких организаций и низкая зарплата их сотрудников —главные причины утечек, считают в EY.

— Российские бумаги рекордно прибавили в доходности — Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44%.

— Миру будет все меньше дела до ваших знаний — Президент одного из первых в мире онлайн-университетов, член Консультативного совета по политике США в области трудовых ресурсов Скотт Палсифер объяснил, почему традиционное университетское образование обречено, и рассказал, что придет ему на смену.