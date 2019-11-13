ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в среду, что в текущей экономической ситуации в США регулятор не рассматривает введение негативной ставки, как это сделал ЕЦБ.

"Негативная ставка не является допустимым инструментом для текущей ситуации в экономике США", — сказал он.

Пауэлл добавил, что ФРС внимательно следит за статданными по американской экономике. Если появится необходимость для дальнейшего снижения ставки "мы, безусловно, на это посмотрим", отметил Пауэлл, выступая в сенате по вопросу экономического прогноза США.

По итогам октябрьского заседания ФРС, как и ожидалось, в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75%. Понижение ставки традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Пауэлл добавил, что для некоторых стран ЕС решение о негативной ставке необходимо, поскольку позволяет держать их экономику на плаву. Экономика США в таких стимулах не нуждается, уверен он.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в середине сентября понизил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год до 1,2%, прогноз на 2020 год снижен до 1%. ЕЦБ также понизил прогноз по росту реального ВВП еврозоны на 2019 год на 0,1 процентного пункта — до 1,1%. Прогноз на 2020 год снижен до 1,2% с 1,4%, а на 2021 год оставлен на уровне 1,4%.