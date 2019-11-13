МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. В торговых переговорах США и Китая возникла заминка по поводу сельскохозяйственных закупок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму до 50 миллиардов долларов. Однако Пекин осторожно относится к тому, чтобы обозначить количество в тексте потенциального соглашения, говорят источники газеты.

"Мы всегда можем прекратить закупки, если все опять ухудшится", — заявил китайский чиновник, которого цитирует газета.

Трамп планировал встретиться с Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре, но власти страны отменили саммит из-за протестов.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения". А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце.

Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.