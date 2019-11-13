МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в среду около 22.41 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 11% жалуются на проблемы с сайтом.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.