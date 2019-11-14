БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес-сообщество принять участие в экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

"Приглашаем вас на крупнейшие деловые форумы в России: Петербургский международный экономический форум, который пройдет 3-6 июля 2020 года, и Восточный экономический форум в начале сентября на Дальнем Востоке России, во Владивостоке", — сказал Путин, выступая перед участниками Делового форума стран БРИКС.