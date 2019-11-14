МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Motorola представила обновленную версию легендарной раскладушки. В новом смартфоне Motorola Razr исчезла клавиатура, зато появился большой раскладной экран диагональю 6,2 дюйма и внешний экран диагональю 2,7 дюйма.

Смартфон на платформе Android оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 710, сканером отпечатка пальцев и двумя камерами: внешней на 16 мп и фронтальной на 5 мп. Объем встроенной памяти составит 128 гб.

Стоимость смартфона будет начинаться от 1,500 тысяч долларов (более 96 тысяч рублей), предзаказ откроется 26 декабря, а в продажу новинка поступит в январе.

Первый в мире смартфон со складывающимся экраном в феврале представил Samsung. Стоимость модели Galaxy Fold в России начинается от 159 тысяч рублей.



