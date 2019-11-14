МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ за девять месяцев 2019 года снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 206,09 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании сократилась на 4%, до 385,9 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 215,96 миллиарда рублей, снизившись на 2,3%.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.