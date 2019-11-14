БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине резко замедлилась в октябре, составив 3,3% против 5,9% в сентябре, сообщает Национальный институт статистики.

"Потребительские цены выросли на 3,3% в октябре 2019 года по отношению к предыдущему месяцу, в годовом выражении составили 50,5%", — отмечается в докладе.

Инфляция в Аргентине сильно ускорилась после праймериз в середине августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Тройка международных рейтинговых агентств снизила суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.

Затем правительством был принят целый набор мер по сдерживанию роста цен.