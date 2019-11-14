БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что рассчитывает на полное восстановление всех институтов сотрудничества двух стран.

"Рассчитываем, что после того, как сформированы все органы власти, все функционирует нормально, все наши институты сотрудничества будут восстановлены", — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в России ожидают в ближайшее время визита первого министра Бразилии по гражданским делам, а также проведение заседание межправкомиссии России и Бразилии в 2020 году.

Путин поблагодарил Болсонару за гостеприимство и организацию работы на саммите БРИКС, который завершился в четверг в столице Бразилии. "Мы рассматриваем Бразилию в качестве важного стратегического партнера", — заверил глава РФ.

Он напомнил, что в 2018 году две страны отметили 190-летие установления дипломатических отношений. По словам Путина, на долю Бразилии приходится более 30% объема российской торговли с Латинской Америкой. В 2018 году товарооборот двух стран составил 5 млрд долларов. Путин добавил, что Россия покрывает все потребности Бразилии в титане, а также 17% потребности в калийных удобрениях.

Накопленные российские капиталовложения в экономику Бразилии составляют около 1,5 млрд долларов. "Российский фонд прямых инвестиций ведет с бразильскими партнерами работу по формированию в российско-бразильской инвестиционной платформы, имеются хорошие перспективы в развитии космической навигации", — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, Болсонару заявил, что рад встрече со своим российским коллегой. Бразильский лидер считает эти переговоры хорошей возможностью продвинуться в решении различных вопросов.