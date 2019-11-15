МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу обновляют исторические максимумы в надежде на скорое заключение торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.04 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,32% — до 27871 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 8510,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3105,9 пункта. Все три индекса торгуются на исторических максимумах.

Оптимизм в инвесторов вселили последние заявления американской стороны по торговым отношениям с КНР. В четверг экономический советник американского президента Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения, и переговоры проходят очень конструктивно.

Вместе с тем старший экономист Raymond James Скотт Браун, которого цитирует Рейтер, напомнил, что надежды на скорое разрешение торгового конфликта США и Китая в последнее время часто сменялись пессимизмом. Однако инвесторы все же сохраняют надежду, что торговая сделка хотя бы частично будет заключена до выборов президента США, назначенных на следующий год, добавил аналитик.

Трейдеры также обратили внимание на неоднозначную статистику из США. Так, объем розничных продаж в США в октябре вырос больше прогноза – на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Вместе с тем, по данным ФРС США, объем промпроизводства в стране в октябре упал на 0,8% к сентябрю, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,4%.