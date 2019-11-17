ПЕКИН, 17 ноя /ПРАЙМ/. Главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

Сообщается, что вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на всесторонних переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон вокруг первой части торгового соглашения, а также договорились поддерживать тесный контакт", — говорится в опубликованном заявлении.

Других подробностей не приводится.