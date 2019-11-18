МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Депутаты Госдумы РФ вместе с экспертами, представителями бизнеса и профильных министерств на площадке Корпоративного университета Сбербанка 18 ноября обсудят пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности.

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в обсуждениях, которые пройдут в формате парламентских слушаний, примут участие лидеры фракций, председатели профильных комитетов палаты, бизнеса, экспертного сообщества, регионов и профильных ведомств.

"Нам важно услышать мнение представителей бизнеса – насколько законопроект стимулирует и защищает инвестиции. Нам важно услышать представителей регионов – какие возможности они видят для развития своих территорий. Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению", — сказал председатель Госдумы журналистам.

Володин подчеркнул, что цель законопроектов – привлечь инвестиции в экономику РФ: по оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить порядка 30 триллионов рублей.

Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности — это индивидуальный проектный режим. Одновременно кабмин внес в Госдуму также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.