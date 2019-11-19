ДАМАСК, 19 ноя /ПРАЙМ/. Курс сирийской лиры пробил исторически низкую отметку по отношению к доллару и превысил 700 лир за доллар на "черном" рынке при неизменном официальном курсе, сообщает проправительственная газета al-Watan.

В субботу курс достиг отметки в 700 лир за один доллар, а в понедельник превысил 720 лир за доллар. При этом официальный курс, установленный ЦБ Сирии несколько лет назад, остается на уровне 434 лиры за доллар.

ЦБ в воскресенье выпустил заявление, в котором опроверг слухи о намерении установить новый официальный курс сирийской лиры.

Газета отмечает, что в связи с историческим падением лиры цены на продовольственные товары выросли на 20%.

Опрошенные газетой осведомленные сотрудники финансового сектора считают, что ситуация связана напрямую с событиями в Ливане, где из-за протестных акций наблюдаются перебои в работе банков, а на прошлой неделе были введены ограничения в выдаче долларов. Газета отмечает, что многие ливанцы приобретают доллары именно на сирийском "черном рынке", тем самым оказывая давление на сирийскую финансовую систему.

Падение курса национальной валюты САР связывают в том числе с экономическими санкциями против Сирии и уничтожением значительного числа производств в ходе войны.

Подобное падение лиры наблюдалось в 2016 году, когда она опускалась до уровня 645 за доллар. Еще в начале текущего года курс на "черном рынке" был на уровне 500 лир за доллар. До начала сирийского конфликта в 2011 году доллар стоил около 50 лир.