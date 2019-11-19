МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook и Facebook Messenger, а также соцсети Instagram из многих стран мира жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 01.12 по московскому времени. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Великобритании, Польше и других странах Европы, но уже в меньшем объеме. Также проблемы были ощутимы на Филиппинах и в странах Латинской Америки. Downdetector указывает, что пользователи в основном жалуются на проблемы с полным отключением соцсети (66%), с авторизацией (18%) и с новостной лентой (14%).

Сбои в работе Facebook Messenger были зафиксированы в это же время. О неполадках сообщали пользователи из США, Великобритании, Австралии, Филиппин и стран Европы. 61% пользователей жаловался на проблемы с доставкой сообщений, 28% испытали трудности с соединением с сервером и 10% заявили о проблемах с авторизацией.

При этом неполадки в работе Instagram были зафиксированы чуть позже – в 01.17 мск. Особенно сильно сбой ощутили жители США, Великобритании, в меньшей степени – жители Португалии, других стран Европы и ряда латиноамериканских государств. Большинство пользователей (69%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 12% жалуются на проблемы с сайтом.