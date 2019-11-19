БРЮССЕЛЬ, 19 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Министры стран ЕС на совете по торговле 21 ноября обсудят отношения с США, говорится в материалах к встрече.

"Министры рассмотрят последние событий, касающиеся торговых отношений между ЕС и США" — говорится в документе.

В ЕС отмечают сложное состояние двусторонних торговых отношений с Соединенными Штатами, и тот факт, что Евросоюз нацелен на сохранение или даже расширения торговых связей, базой для чего служит соглашение главы Еврокомиссии и президента США, достигнутое летом 2018 года, свидетельствуют материалы ко встрече министров.

Согласно этой прошлогодней договоренности Евросоюз, к примеру, увеличивает импорт сжиженного природного газа из США, а также нацелен на начало переговоров об ограниченном торговом соглашении со Штатами.

Еврокомиссия в этом контексте представит на встрече министров информацию о последних событиях в торговой сфере. В частности, речь пойдет о ситуации с возможностью введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт автомобилей из ЕС, а также о спорах в ВТО по поддержке Airbus и Boeing. В рамках этих споров США ввели в октябре новые пошлины на ввоз определенной продукции из стран ЕС ежегодным объемом в несколько миллиардов долларов, а Евросоюз, как сообщал ранее источник, получит право ответить аналогично не ранее 2020 года.