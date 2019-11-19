ГОРКИ, 19 окт /ПРАЙМ/. Россия настроена оптимистично в вопросах продвижения интеграции c Белоруссией, заявил российский премьер Дмитрий Медведев после переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Мы в целом настроены оптимистично. Это, пожалуй, все, что можно сказать по нашей сегодняшней работе", — сказал Медведев на совместной пресс-конференции, говоря о процессе интеграции.

В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.