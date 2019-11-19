ЛОНДОН, 19 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британские компании и банки объявляют о прекращении сотрудничества с бизнес-платформой Pitch@Palace, основанной Герцогом Йоркским Эндрю, из-за секс-скандала, связанного с делом американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпстина, свидетельствуют данные компаний.

Во вторник стало известно, что к объявившим бойкот платформе Pitch@Palace присоединился банк Standard Chartered.

"Я могу подтвердить, что мы не будем возобновлять наш договор о спонсорстве Pitch@Palace, когда он закончится в конце года", — заявили в банке.

Ранее о разрыве отношений с Pitch@Palace объявила консалтинговая компания KPMG, срок договора с которой истек 31 октября.

По данным британских СМИ, ряд крупных фирм и университетов, в частности фармацевтический холдинг AstraZeneca и Международная школа бизнеса Халта, сейчас также пересматривают перспективы продолжения сотрудничества с бизнес-платформой, которая была создана в 2014 году по инициативе принца Эндрю.

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю оказался замешан в секс-скандале, развернувшемся вокруг американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Ранее Герцог Йоркский признался, что познакомился с финансистом в 1999 году, а затем "нечасто с ним встречался" и не знал о его преступной деятельности. Свидетельница по делу Вирджиния Джуффре заявляла, что Эпстин заставлял ее, несовершеннолетнюю, заниматься сексом с рядом влиятельных мужчин, в числе которых был принц Эндрю.

Принц Эндрю ранее категорически отрицал секс с Вирджинией Джуффре. В защиту принца было даже обнародовано официальное заявление Букингемского дворца.

Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.